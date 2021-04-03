Именно так готовлю минтай уже 20 лет. Не жирно, вкусно, бюджетно и очень просто

Минтай не плохая рыба, особенно, если знать, как ее приготовить. Этот рецепт мне недавно подсказала подруга, мне и семье он понравился за простоту и вкус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай;
- майонез;
- соль и специи для рыбы;
- соевый соус;
- сухари панировочные.
Процесс приготовления
Рыбу берите в любом количестве, а все прочие ингредиенты – интуитивно и по своему вкусу.
Рыбу хорошо промываем, удаляем все лишнее.
Совет: если рыба маленькая, оставляйте целиком тушки, а большую – разрезайте на порционные кусочки.
Заправляем рыбу майонезом, специями для рыбы, ароматными травами и соевым соусом.
Хорошо все перемешиваем, чтобы заправка равномерно впитывалась в рыбу.
Оставляем мариноваться на 20 минут.
Обмакиваем каждый кусочек в сухарях и выкладываем на форму, застеленную пергаментом.
Совет: бумагу или фольгу можно немного смазать маслом.
Выкладываем рыбу в сухарях и отправляем запекаться в духовку на 30 – 40 минут при 180 градусах. Смотрите по своей духовке, времени может потребоваться больше или меньше, чем мне.
Вкусно такую рыбку подавать с картофельным пюре, отварным рисом, салатами и разными соусами.
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