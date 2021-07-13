Соус из баклажанов. Вкуснейший соус к любым закускам

Соус из баклажанов замечательно подойдёт для бутербродов на завтрак или перекус.
Соус из баклажанов:
- Баклажаны — 2 шт.(две штуки)
- Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Зелень
- Соль, перец, специи
Рецепт приготовления:
- Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Выложите в чашку, посолите и тщательно перемешайте. Оставьте на 20-30 минут.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец также нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
- Налейте в сковороду растительное масло и выложите лук. Обжарьте до мягкости.
- Промойте баклажаны ы выложите на дуршлаг.
- К луку добавьте сладкий перец, все перемешайте и жарьте 7-10 минут. Посолите и поперчите, добавьте любимые специи и перемешайте. Затем накройте крышкой и тушите 4-5 минут, затем добавьте измельчённую зелень и снова перемешайте.
- Затем к готовому блюду добавьте плавленый сыр, перемешайте и подавайте к столу.
Соус из баклажанов — невероятно вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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