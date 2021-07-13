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Соус из баклажанов. Вкуснейший соус к любым закускам

Соус из баклажанов замечательно подойдёт для бутербродов на завтрак или перекус.

Соус из баклажанов:

Соус из баклажанов

  1. Баклажаны — 2 шт.(две штуки)
  2. Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  5. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Зелень
  8. Соль, перец, специи

Рецепт приготовления:

  • Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Выложите в чашку, посолите и тщательно перемешайте. Оставьте на 20-30 минут.
  • Лук нарежьте мелкими кубиками, сладкий перец также нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
  •  Налейте в сковороду растительное масло и выложите лук. Обжарьте до мягкости.
  • Промойте баклажаны ы выложите на дуршлаг.
  • К луку добавьте сладкий перец, все перемешайте и жарьте  7-10 минут. Посолите и поперчите, добавьте любимые специи и перемешайте. Затем накройте крышкой и тушите 4-5 минут, затем добавьте измельчённую зелень и снова перемешайте.
  • Затем к готовому блюду добавьте плавленый сыр, перемешайте и подавайте к столу.

Соус из баклажанов — невероятно вкусный и ароматный.

Соус из баклажанов. Вкуснейший соус к любым закускам 2

Приятного аппетита!

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