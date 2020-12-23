Салат с языком и грибами: вкусный гармоничный салат с говяжьим языком

Салат с языком и грибами получается очень вкусным, сытным. Все ингредиенты подобраны гармонично. Готовый язык не подлежит долгому хранению, даже в холодильнике.
Салат с языком и грибами: ингредиенты
- 200 (двести) гр – шампиньонов
- 250 (двести пятьдесят) гр – говяжьего языка
- 3 (три) шт – маринованных огурцов
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
- 1 (одна) шт – лука
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Салат с языком и грибами: рецепт
- Язык отварите до готовности
- Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами. Обжарьте с луком на растительном масле
- Остудите их и выложите в посуду
- Огурцы нарежьте соломкой и положите к грибам с луком
- Холодный язык нарежьте соломкой и добавьте к остальным ингредиентам
- Добавьте майонез в салат и перемешайте хорошенько
- Украсьте зеленью свежей
Салат с языком и грибами готов!
Язык обладает массой полезных свойств. И если его вкусно приготовить, то его поедят даже самые привередливые члены вашей семьи. А в этом салате, язык имеет особый вкус. Благодаря грибам и маринованным огурчикам. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку. Такой салат можно смело приготовить и в праздничные дни! На здоровье.
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