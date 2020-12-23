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Салат с языком и грибами: вкусный гармоничный салат с говяжьим языком

Салат с языком и грибами получается очень вкусным, сытным. Все ингредиенты подобраны гармонично. Готовый язык не подлежит долгому хранению, даже в холодильнике.

Салат с языком и грибами: ингредиенты

Салат с языком и грибами

  1. 200 (двести) гр – шампиньонов
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – говяжьего языка
  3. 3 (три) шт – маринованных огурцов
  4. 2 (две) ст. ложки – майонеза
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат с языком и грибами: рецепт

Салат с языком и грибами

  • Язык отварите до готовности
  • Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами. Обжарьте с луком на растительном масле
  • Остудите их и выложите в посуду
  • Огурцы нарежьте соломкой и положите к грибам с луком
  • Холодный язык нарежьте соломкой и добавьте к остальным ингредиентам
  • Добавьте майонез в салат и перемешайте хорошенько
  • Украсьте зеленью свежей

Салат с языком и грибами готов!

Салат с языком и грибами

Язык обладает массой полезных свойств. И если его вкусно приготовить, то его поедят даже самые привередливые члены вашей семьи. А в этом салате, язык имеет особый вкус. Благодаря грибам и маринованным огурчикам. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку. Такой салат можно смело приготовить и в праздничные дни! На здоровье.

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