Салат с языком и грибами: вкусный гармоничный салат с говяжьим языком

Салат с языком и грибами получается очень вкусным, сытным. Все ингредиенты подобраны гармонично. Готовый язык не подлежит долгому хранению, даже в холодильнике.

Салат с языком и грибами: ингредиенты

200 (двести) гр – шампиньонов 250 (двести пятьдесят) гр – говяжьего языка 3 (три) шт – маринованных огурцов 2 (две) ст. ложки – майонеза 1 (одна) шт – лука Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат с языком и грибами: рецепт

Язык отварите до готовности

Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами. Обжарьте с луком на растительном масле

Остудите их и выложите в посуду

Огурцы нарежьте соломкой и положите к грибам с луком

Холодный язык нарежьте соломкой и добавьте к остальным ингредиентам

Добавьте майонез в салат и перемешайте хорошенько

Украсьте зеленью свежей

Салат с языком и грибами готов!

Язык обладает массой полезных свойств. И если его вкусно приготовить, то его поедят даже самые привередливые члены вашей семьи. А в этом салате, язык имеет особый вкус. Благодаря грибам и маринованным огурчикам. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку. Такой салат можно смело приготовить и в праздничные дни! На здоровье.