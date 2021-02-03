Быстрая пицца на сковороде: идеальный вариант для вкусного перекуса за 10 минут

Быстрая пицца на сковороде. Очень вкусно, бюджетно! Готовить легко, справится даже начинающая хозяюшка!

Быстрая пицца на сковороде: ингредиенты

4 (четыре) ст. ложки – сметаны 4 (четыре) ст. ложки – майонеза 2 (две) шт – яиц 9 (девять) ст. ложки – муки Сыр

Рецепт быстрой пиццы на сковороде:

Тесто должно получиться жидким, словно сметана. Вылейте его на сковороду, смазанную маслом. Сверху начинку выложите (колбасу, томат, огурчики, оливки, помидорчики). Намажьте майонезом, сверху слой тертого сыра

Поставьте сковороду на плиту, только средний огонь. Накройте крышкой. Как только начнет плавиться сыр – пицца готова!

Скорее отведайте быструю пиццу на сковороде.

Пицца получается воздушной, приподнятой такой. Начинку конечно можете положить любую! На ваш вкус. Колбаса копченая, или вареная. Также это может быть ветчина. Сыр выбираете любимый, можно соединить несколько видов сыров. Грибы. Консервированную кукурузу. Готовьте с удовольствием и на здоровье!