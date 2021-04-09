Абрикосовое варенье без косточек. Мамин рецепт, который достался мне по наследству. Делюсь с свами с удовольствием

Абрикосовое варенье без косточек получается невероятно вкусным и ароматным.
Абрикосовое варенье без косточек : ингредиенты
- Сахар -600 г. (шестьсот грамм )
- Абрикосы – 1 кг. (один килограмм)
- Сок от половины лимона
Абрикосы замачиваем в пропорции в растворе – 1 столовая ложка на 1 литр воды
Рецепт приготовления :
- Тщательно промываем абрикосы и тонким слоем убираем кожуру.
- Разводом соду в холодной, чистой воде (рассчитайте количество воды на объем абрикос)
- Абрикосы опускаем в воду и оставляем там на два часа (так абрикосы при варке не распадутся.
- Абрикосы несколько раз промываем от воды с содой и оставляем стекать.
- Косточки выдавливаем таким образом, чтобы не повредить плоды (косточки не надо выбрасывать, потом они еще понадобятся).
- Абрикосы засыпаем сахаром и оставляем на 10 часов либо на всю ночь.
- Затем ставим на огонь, доводим до кипения и добавляем косточки. После закипания огонь уменьшаем и варим до густоты. Перемешиваем, не снимая пены.
- Варим один час, добавляем лимонный сок. Затем варим еще 10 минут и включаем огонь.
- Раскладываем в чистые, стерилизованные банки, закручиваем о ставим остывать.
Абрикосовое варенье без косточек- готово!
Абрикосовое варенье без косточек нужно хранить в темном месте.
Приятного аппетита!
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