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Абрикосовое варенье без косточек. Мамин рецепт, который достался мне по наследству. Делюсь с свами с удовольствием

Абрикосовое варенье без косточек получается невероятно вкусным и ароматным.

Абрикосовое варенье без косточек : ингредиенты

Абрикосовое варенье без косточек

  1. Сахар -600 г.  (шестьсот грамм )
  2. Абрикосы – 1 кг. (один килограмм)
  3. Сок от половины лимона

Абрикосы замачиваем в пропорции в растворе – 1 столовая ложка на 1 литр воды

 

Рецепт приготовления :

  • Тщательно промываем абрикосы и тонким слоем убираем кожуру.
  • Разводом соду в холодной, чистой воде (рассчитайте количество воды на объем абрикос)
  • Абрикосы опускаем в воду и оставляем там на два часа (так абрикосы при варке не распадутся.
  • Абрикосы несколько раз промываем от воды с содой и оставляем стекать.
  • Косточки выдавливаем таким образом, чтобы не повредить плоды (косточки не надо выбрасывать, потом они еще понадобятся).
  • Абрикосы засыпаем сахаром и оставляем на 10 часов либо на всю ночь.
  • Затем ставим на  огонь, доводим до кипения и добавляем косточки. После закипания огонь уменьшаем и варим до густоты. Перемешиваем, не снимая пены.
  • Варим один час, добавляем лимонный сок. Затем варим еще 10 минут и включаем огонь.
  • Раскладываем в чистые, стерилизованные банки, закручиваем о ставим остывать.

Абрикосовое варенье без косточек- готово!

Абрикосовое варенье без косточек. Мамин рецепт, который достался мне по наследству. Делюсь с свами с удовольствием 2

Абрикосовое варенье без косточек нужно хранить в темном месте.

Приятного аппетита!

 

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