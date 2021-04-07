Что произойдёт с организмом, если есть овсянку каждый день. И какие 4 «ошибки» в приготовлении большинство из нас допускает

Овсянка найдётся на полке в каждой кухне. Рассказываю, какие изменения произойдут с организмом, если есть её ежедневно.

Гранола или овсянка — это сытная и питательная крупа, которая входит в базовое меню практически каждого. Овсянка особенно популярна в виде ароматной каши. При этом существует масса рецептов приготовления из этого продукта различных блюд и десертов. Овсянка невероятно полезна для здоровья, поэтому нам необходимо есть её чаще. Многие из нас любят овсянку на завтрак, чтобы зарядиться на весь день энергией.

Но насколько эта злаковая культура полезна на самом деле?

Прежде всего, рассмотрим содержание питательных веществ в овсяной крупе. Питательная ценность на 100 граммов овсянки следующая:

Килокалорий: 370 ккал;

Белки: 13 г.

Жиры: 7 г.

Насыщенные жиры: 1,3 г.

Сахар: 1 г.

Углеводы: 63 г.

Клетчатка: 5 г.

Таким образом, баланс питательных веществ в этой крупе, действительно, хороший. Кроме того, овсянка содержит много витаминов (например, витамины B1 и B6), минералов (например, цинк и железо), антиоксидантов и клетчатки. Биотин также есть в овсянке. Эта совокупность полезных элементов обеспечивает красивую кожу, сильные волосы и ногти. Недаром овёс считается одним из самых здоровых зерновых.

В состав овсяной крупы входят сложные углеводы, на переработку которых организм затрачивает значительное количество времени, что гарантирует продолжительное чувство сытости. Таким образом, она является идеальным завтраком.

Когда лучше отказаться от овсянки?

Несмотря на множество положительных эффектов, овсянка может оказывать вредное воздействие на организм. Чаще всего тогда, когда она сочетается с другими нездоровыми продуктами. Так, овсяное печенье может быть очень вредным для фигуры, ведь кроме хлопьев содержит белую муку и сахар. То же самое относится к различным сортам гранолы, смешанным, например, с шоколадом или сухофруктами. Лучше всего отказаться от готовых продуктов на основе овсяной крупы, а вместо этого собрать по своему вкусу гранолу самостоятельно.

Что произойдёт с организмом, если есть овсяную кашу чаще?

Улучшится состояние кожи

Овсянка богата такими микроэлементами, как медь, железо, марганец и цинк. Наряду с витамином B, который также содержится в овсянке, эти ингредиенты творят настоящие чудеса для внешнего вида — кожа становится упругой, эластичной.

Волосы и ногти станут более крепкими

Витамины группы B, их полный комплекс, присутствующий в овсяной крупе, обеспечивает здоровье ногтей и волос, укрепляя их.

Больше энергии, меньше тяги к пище

Сложные углеводы, входящие в состав этой крупы, обеспечивают нас энергией в долгосрочной перспективе, ведь организму требуется больше времени на их усвоение. Благодаря тому, что сложные углеводы перевариваются медленно, мы остаёмся сытыми дольше. Тяга к пище, таким образом, становится меньше.

Нормализуется вес

Поскольку овсянка позволяет испытывать чувство сытости дольше и обеспечивает большим количеством энергии, вы скоро можете заметить изменения на весах.

Может снижать риск заболеваний

Употребление овсяной крупы может снижатт риск появления различных заболеваний.

4 «ошибки», которые большинство из нас допускает, в приготовлении овсянки

Будь то гранола с фруктами или сливочная каша: мы любим овсянку! Особенно если она приготовлена правильно. Эти 4 ошибки совершает большинство из нас:

1. Вы готовите овсянку на воде

Безусловно, этот вариант самый правильный, если у вас есть противопоказания к употреблению молочной продукции, например, аллергия на лактозу или на молочный белок. Или если вы соблюдаете жёсткую диету, считая каждую калорию.

Однако если овсянку сочетать с белками, то она способна наполнить желудок до самого обеденного перерыва. Ведь содержать калорий такая каша будет больше, на вкус — будет лучше (субъективное мнение), и усваиваться — будет ещё дольше. Добавьте в свой завтрак не воду, а коровье или несладкое соевое молоко. А может быть, вы предпочитаете миндальное или кокосовое? Замечательно! Тем сливочнее будут овсяные хлопья на вкус. Но поскольку эти оба сорта молока содержат меньше белков, рекомендую вам добавить дополнительную порцию орехов или семян.

Что я хотел сказать этим пунктом? Да только то, что если у вас нет медицинских противопоказаний и личной неприязни к молочным продуктам, то отказываться от них в этом случае не стоит. Боитесь сильно увеличить калорийность каши? Добавьте молоко низкой жирности.

2. Вы используете неправильную миску

Пожалуйста, не готовьте овсянку в слишком маленькой тарелке для завтрака. Большая и глубокая миска позволит свободно набухать зёрнам и не даст убежать через край, при этом у хлопьев будет достаточно места, чтобы их вкус разворачивался и соединялся со всеми ингредиентами.

3. Вы добавляете овсянку в неподходящее время

Если вы готовите кашу с тёплым молоком, вам нужно учитывать две вещи. Для сливочного завтрака надо добавлять овсянку в закипевшее молоко. Чтобы овсяные хлопья сохранили свою форму, поместите их в холодную жидкость, прежде чем нагревать. Можно замочить овсянку с вашими любимыми ингредиентами на ночь в холодильнике.

4. Вы забываете о соли

Не имеет значения, какой вкус овсянки вы предпочитаете, даже если сладкий — при приготовлении надо добавить щепотку соли. Если вы сделаете это в самом начале, ваша каша будет не пресной и восхитительно вкусной. Главное — не пересолить, под щепоткой я имею в виду совсем чуть-чуть. Зачем это нужно? Во-первых, соль в небольших количествах полезна и необходима организму, во-вторых, многие нос воротят от пресной каши и пропускают такой важный приём пищи, как завтрак. Напоминаю в сотый раз крылатую фразу моей бабули: «Всё хорошо в меру!»

Вот такой экскурс в мир завтрака с овсянкой у нас получился. Надеюсь, информация была для вас полезна, и вы сможете добавить в комментариях свои житейские мудрости в отношении этой крупы. Или, возможно, у вас есть веские причины её недолюбливать? Выкладывайте в комментариях, нам важно ваше мнение.