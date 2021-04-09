Рулетики из фарша в пергаменте. Вкуснейший завтрак за считанные минуты

Рулетики из фарша в пергаменте- это замечательная закуска к обеду или ужину.
Рулетики из фарша в пергаменте: ингредиенты
- Сыр,90 г. ( девяносто грамм)
- Молоко,40 г. (сорок грамм)
- Фарш мясной, 600 г (грамм)
- Хлопья овсяные,20г. (двадцать грамм)
- Зелень по вкусу-хорошийпучок
- Перец, соль, ароматные травы, специи.
Способ приготовления:
- Молоко нагрейте до горячего состояния и им залейте хлопья. На 10 минут оставьте хлопья набухать (если овсяные хлопья вам не очень нравятся, можете использовать манную крупу. Фарш также можете заменить.
- Фарш заправьте перцем, солью, свежей зеленью, специями и ароматными травами. Затем добавьте набухшие овсяные хлопья и перемешайте.
- Готовый фарш разделите на 3 части.
- Приготовьте 3 листа пергамента.
- На пергамент выложите часть фарша в виде прямоугольника и сверху положите любую начинку по вкусу. Возьмите варёные яйца, сыр и зелень.
- В виде рулета сверните фарш и заверните пергаментом. Закрепите края.
- Затем сделайте 3 мясных рулета с разными начинками.
- Выложите колбаски на сухую и разогретую сковороду, залейте кипятком и накройте крышкой.
- Около 7 минут тушите, переверните и готовьте ещё 8 минут.
Рулетики из фарша в пергаменте — готовы!
Готовьте на здоровье!
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