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Рулетики из фарша в пергаменте. Вкуснейший завтрак за считанные минуты

Рулетики из фарша в пергаменте- это замечательная закуска к обеду или ужину.

Рулетики из фарша в пергаменте: ингредиенты

Рулетики из фарша в пергаменте

  1. Сыр,90 г. ( девяносто грамм)
  2. Молоко,40 г. (сорок грамм)
  3. Фарш мясной, 600 г (грамм)
  4. Хлопья овсяные,20г. (двадцать грамм)
  5. Зелень по вкусу-хорошийпучок
  6. Перец, соль, ароматные травы, специи.

Способ приготовления:

  • Молоко нагрейте до горячего состояния и им залейте хлопья. На 10 минут оставьте хлопья набухать (если овсяные хлопья вам не очень нравятся, можете использовать манную крупу. Фарш также можете заменить.
  • Фарш заправьте перцем, солью, свежей зеленью, специями и ароматными травами. Затем добавьте набухшие овсяные хлопья и перемешайте.
  • Готовый фарш разделите на 3 части.
  • Приготовьте 3 листа пергамента.
  • На пергамент выложите часть фарша в виде прямоугольника и сверху положите любую начинку по вкусу. Возьмите варёные яйца, сыр и зелень.
  • В виде рулета сверните фарш и заверните пергаментом. Закрепите края.
  • Затем сделайте 3 мясных рулета с разными начинками.
  • Выложите колбаски на сухую и разогретую сковороду, залейте кипятком и накройте крышкой.
  • Около 7 минут тушите, переверните и готовьте ещё 8 минут.

Рулетики из фарша в пергаменте — готовы!

Рулетики из фарша в пергаменте. Вкуснейший завтрак за считанные минуты 2

Готовьте на здоровье!

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