Обалденная сельдь в горчично-уксусной заливке — вкуснее не бывает

Ингредиенты:

— 3 крупных свежемороженных сельди

— 1 большая головка лука (с сиреневым эффектнее)

— 1 чайная ложка сахара

— 2 чайные ложки соли

— 1 чайная ложка горчичного порошка

— 0,5 чайной ложки молотого черного перца

— 1-1,5 чайная ложка уксусной эссенции

— 150 мл подсолнечного масла (можно больше)

— сахар

— соль

— горчица

— перец

Приготовление:

Смешать масло с уксусной эссенцией.

Порезать лук полукольцами.

Нарезать филе селедки полосочками по 1 см. и смешать с солью и специями.

Укладываем в литровую банку слоями-сельдь-лук-сель-лук. Заливаем сверху смесью масла с эссенцией. Закрываем капроновой крышкой и убираем в холодильник.

Приятного аппетита!

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