Обалденная сельдь в горчично-уксусной заливке — вкуснее не бывает

Ингредиенты:
— 3 крупных свежемороженных сельди
— 1 большая головка лука (с сиреневым эффектнее)
— 1 чайная ложка сахара
— 2 чайные ложки соли
— 1 чайная ложка горчичного порошка
— 0,5 чайной ложки молотого черного перца
— 1-1,5 чайная ложка уксусной эссенции
— 150 мл подсолнечного масла (можно больше)
— сахар
— соль
— горчица
— перец
Приготовление:
Смешать масло с уксусной эссенцией.
Порезать лук полукольцами.
Нарезать филе селедки полосочками по 1 см. и смешать с солью и специями.
Укладываем в литровую банку слоями-сельдь-лук-сель-лук. Заливаем сверху смесью масла с эссенцией. Закрываем капроновой крышкой и убираем в холодильник.
Приятного аппетита!
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