Фаршированный сладкий перец в духовке: очень простое и вкусное блюдо

Фаршированный сладкий перец в духовке! Рекомендуем сегодня приготовить на ужин простое и вкусное блюдо — фаршированный сладкий перец в духовке. Половинки перчиков фаршируются куриной грудкой и запекаются в духовке.

Фаршированный сладкий перец в духовке: ингредиенты

три больших сладких перца

одно куриное филе

восемьдесят пять граммов сыра

небольшой пучок смешанной зелени (петрушка, укроп)

три перышка зеленого лука

один помидор

столовая ложка сметаны или йогурта

треть чайной ложки сухого чеснока (можно взять и свежий)

хмели-сунели – по вкусу

соль, перец, приправы – по вкусу

Фаршированный сладкий перец в духовке: как приготовить

Перец хорошо помыть, подсушить полотенцем и, не вырезая плодоножку, порезать пополам.

Филе помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на мелкие кусочки. Поместить нарезанные куриные кусочки в глубокую миску.

Помидор помыть, сделать пару неглубоких надрезов, залить кипятком.

Через пару минут легко удалить кожицу.

Затем помидор нарезать мелким кубиком и отправить к куриной грудке.

Всю зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить к куриному мясу.

Сыр натереть на мелкой терке.

Небольшое количество сыра отложить, а остальное переложить в миску с остальными ингредиентами.

Добавить сметану или йогурт.

Также доложить сушенный чеснок и хмели-сунели.

Половинки перчиков заполнить начинкой.

Половинки перца выложить на огнеупорную форму, смазанную растительным маслом.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

На полчаса отправить туда перец.

Через тридцать минут достать перец из духовки и посыпать оставшимся сыром.

Снова отправить в духовку минут на семь.

Через семь минут фаршированный сладкий перец будет готов.

Фаршированный сладкий перец в духовке: готов

Переложите его на красивое блюдо и подайте к столу.

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Приятного аппетита!