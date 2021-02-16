Фаршированный сладкий перец в духовке! Рекомендуем сегодня приготовить на ужин простое и вкусное блюдо — фаршированный сладкий перец в духовке. Половинки перчиков фаршируются куриной грудкой и запекаются в духовке.
Фаршированный сладкий перец в духовке: ингредиенты
- три больших сладких перца
- одно куриное филе
- восемьдесят пять граммов сыра
- небольшой пучок смешанной зелени (петрушка, укроп)
- три перышка зеленого лука
- один помидор
- столовая ложка сметаны или йогурта
- треть чайной ложки сухого чеснока (можно взять и свежий)
- хмели-сунели – по вкусу
- соль, перец, приправы – по вкусу
Фаршированный сладкий перец в духовке: как приготовить
- Перец хорошо помыть, подсушить полотенцем и, не вырезая плодоножку, порезать пополам.
- Филе помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на мелкие кусочки. Поместить нарезанные куриные кусочки в глубокую миску.
- Помидор помыть, сделать пару неглубоких надрезов, залить кипятком.
- Через пару минут легко удалить кожицу.
- Затем помидор нарезать мелким кубиком и отправить к куриной грудке.
- Всю зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить к куриному мясу.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Небольшое количество сыра отложить, а остальное переложить в миску с остальными ингредиентами.
- Добавить сметану или йогурт.
- Также доложить сушенный чеснок и хмели-сунели.
- Половинки перчиков заполнить начинкой.
- Половинки перца выложить на огнеупорную форму, смазанную растительным маслом.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- На полчаса отправить туда перец.
- Через тридцать минут достать перец из духовки и посыпать оставшимся сыром.
- Снова отправить в духовку минут на семь.
Через семь минут фаршированный сладкий перец будет готов.
Фаршированный сладкий перец в духовке: готов
Переложите его на красивое блюдо и подайте к столу.
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Приятного аппетита!
Фаршированный сладкий перец в духовке: очень простое и вкусное блюдо - На Кухне
Фаршированный сладкий перец в духовке! Рекомендуем сегодня приготовить на ужин простое и вкусное блюдо - фаршированный сладкий перец в духовке. Половинки перчиков фаршируются куриной грудкой и запекаются в духовке.
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