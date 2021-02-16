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Фаршированный сладкий перец в духовке: очень простое и вкусное блюдо

Фаршированный сладкий перец в духовке! Рекомендуем сегодня приготовить на ужин простое и вкусное блюдо — фаршированный сладкий перец в духовке. Половинки перчиков фаршируются куриной грудкой и запекаются в духовке.

Фаршированный сладкий перец в духовке: ингредиенты

  • три больших сладких перца

Фаршированный сладкий перец в духовке

  • одно куриное филе
  • восемьдесят пять граммов сыра
  • небольшой пучок смешанной зелени (петрушка, укроп)
  • три перышка зеленого лука
  • один помидор
  • столовая ложка сметаны или йогурта
  • треть чайной ложки сухого чеснока (можно взять и свежий)
  • хмели-сунели – по вкусу
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Фаршированный сладкий перец в духовке: как приготовить

  • Перец хорошо помыть, подсушить полотенцем и, не вырезая плодоножку, порезать пополам.
  • Филе помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на мелкие кусочки. Поместить нарезанные куриные кусочки в глубокую миску.

Фаршированный сладкий перец в духовке

  • Помидор помыть, сделать пару неглубоких надрезов, залить кипятком.
  • Через пару минут легко удалить кожицу.
  • Затем помидор нарезать мелким кубиком и отправить к куриной грудке.
  • Всю зелень помыть, просушить и мелко нарубить. Отправить к куриному мясу.
  • Сыр натереть на мелкой терке.
  • Небольшое количество сыра отложить, а остальное переложить в миску с остальными ингредиентами.
  • Добавить сметану или йогурт.
  • Также доложить сушенный чеснок и хмели-сунели.
  • Половинки перчиков заполнить начинкой.
  • Половинки перца выложить на огнеупорную форму, смазанную растительным маслом.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • На полчаса отправить туда перец.
  • Через тридцать минут достать перец из духовки и посыпать оставшимся сыром.
  • Снова отправить в духовку минут на семь.

Фаршированный сладкий перец в духовке

Через семь минут фаршированный сладкий перец будет готов.

Фаршированный сладкий перец в духовке: готов

Переложите его на красивое блюдо и подайте к столу.

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Приятного аппетита!

Фаршированный сладкий перец в духовке: очень простое и вкусное блюдо - На Кухне

Фаршированный сладкий перец в духовке! Рекомендуем сегодня приготовить на ужин простое и вкусное блюдо - фаршированный сладкий перец в духовке. Половинки перчиков фаршируются куриной грудкой и запекаются в духовке.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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