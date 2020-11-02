Свеженький салат «Король». Достоин новогоднего стола!

Очень красивый, сытный, оригинальный салат, который вы просто обязаны попробовать и приготовить на праздники, которые скоро у нас наступят. Оригинальный вкус салата делают копченая рыбка и свекла

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 500 г;

копченая скумбрия, 1 шт;

картофель, 300 г;

сыр, 50 г;

соль.

Для заправки необходимо:

молоко, 50 мл;

масло растительное, 100 мл;

соль, треть ч.л;

горчица, половина ч.л;

лимонный сок, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбку очищаем от всего лишнего и отделяем филе, режем его кубиком.

Лук мелко режем и маринуем в уксусе (1 ложка) и сахаре, 1 ч.л. Оставляем на 15 минут.

Отварную свеклу и картофель трем на крупной терке, сыр – на мелкой терке.

Для заправки смешиваем молоко комнатной температуры с растительным маслом и взбиваем погружным блендером 30 секунд, добавляем соль, горчицу и сок лимона, взбиваем.

Совет: если не хотите долго стоять на кухне, тогда просто берите обычный майонез и смешайте его с лодкой горчицы.

Формируем салат в кольце, над каждым слоем делаем сеточку заправки или майонеза.

Первый слой – свекольный, половина.

Второй слой – картофель.

Третий слой – отжатый лук.

Четвертый слой — рыба.

Пятый слой – сыр.

Шестой слой – остаток свеклы.

Убираем кольцо и ставим салат в холодильник на 1 час настаиваться.

Украсить салатик вы можете по своему вкусу.