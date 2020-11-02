Свеженький салат «Король». Достоин новогоднего стола!

Очень красивый, сытный, оригинальный салат, который вы просто обязаны попробовать и приготовить на праздники, которые скоро у нас наступят. Оригинальный вкус салата делают копченая рыбка и свекла
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 500 г;
- копченая скумбрия, 1 шт;
- картофель, 300 г;
- сыр, 50 г;
- соль.
Для заправки необходимо:
- молоко, 50 мл;
- масло растительное, 100 мл;
- соль, треть ч.л;
- горчица, половина ч.л;
- лимонный сок, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбку очищаем от всего лишнего и отделяем филе, режем его кубиком.
Лук мелко режем и маринуем в уксусе (1 ложка) и сахаре, 1 ч.л. Оставляем на 15 минут.
Отварную свеклу и картофель трем на крупной терке, сыр – на мелкой терке.
Для заправки смешиваем молоко комнатной температуры с растительным маслом и взбиваем погружным блендером 30 секунд, добавляем соль, горчицу и сок лимона, взбиваем.
Совет: если не хотите долго стоять на кухне, тогда просто берите обычный майонез и смешайте его с лодкой горчицы.
Формируем салат в кольце, над каждым слоем делаем сеточку заправки или майонеза.
Первый слой – свекольный, половина.
Второй слой – картофель.
Третий слой – отжатый лук.
Четвертый слой — рыба.
Пятый слой – сыр.
Шестой слой – остаток свеклы.
Убираем кольцо и ставим салат в холодильник на 1 час настаиваться.
Украсить салатик вы можете по своему вкусу.
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