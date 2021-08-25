Салат с солёным огурцом и куриной печенью. Бюджетное блюдо, которое порадует вас своим оригинальным вкусом

Салат с солёным огурцом и куриной печенью получается безумно вкусным и украсит любой праздничный стол.
Салат с солёным огурцом и куриной печенью: ингредиенты
- Печень птицы – 400 г. (четыреста грамм)
- Морковь – 2 шт. (две штуки)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Огурчики из банки – 3 шт. (три штуки)
- Твёрдый сыр – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Репчатый лук – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 3 д. (три дольки)
- Майонез – 100 г. (сто грамм)
- Зелень – 5-6 в. (пять-шесть веточек)
Рецепт приготовления:
- До готовности варите яйца и печень.
- Из моркови и лука сделайте зажарку. Измельчите чеснок.
- Крупной стружкой натрите ингредиенты и отдельно разложите.
- Собирайте слоёный салат – на каждый слой сеточка майонеза.
- Порядок слоёв такой: печень, стружка из огурцов, зажарка плюс чеснок, яйца, сырная стружка. Сформируйте салатный торт. Укропными лапками декорируйте бока.
Салат с солёным огурцом и куриной печенью — вкусно и красиво.
Прияного аппетита!
Свежие комментарии