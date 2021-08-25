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Салат с солёным огурцом и куриной печенью. Бюджетное блюдо, которое порадует вас своим оригинальным вкусом

Салат с солёным огурцом и куриной печенью получается безумно вкусным и украсит любой праздничный стол.

Салат с солёным огурцом и куриной печенью: ингредиенты

Салат с солёным огурцом и куриной печенью

  1. Печень птицы – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Морковь – 2 шт. (две штуки)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Огурчики из банки – 3 шт. (три штуки)
  5. Твёрдый сыр – 80 г. (восемьдесят грамм)
  6. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  7. Репчатый лук – 2 шт. (две штуки)
  8. Чеснок – 3 д. (три дольки)
  9. Майонез – 100 г. (сто грамм)
  10. Зелень – 5-6 в. (пять-шесть веточек)

Рецепт приготовления:

  • До готовности варите яйца и печень.
  • Из моркови и лука сделайте зажарку. Измельчите чеснок.
  • Крупной стружкой натрите ингредиенты и отдельно разложите.
  • Собирайте слоёный салат – на каждый слой сеточка майонеза.
  • Порядок слоёв такой: печень, стружка из огурцов, зажарка плюс чеснок, яйца, сырная стружка. Сформируйте салатный торт. Укропными лапками декорируйте бока.

Салат с солёным огурцом и куриной печенью — вкусно и красиво.

Салат с солёным огурцом и куриной печенью. Бюджетное блюдо, которое порадует вас своим оригинальным вкусом 2

Прияного аппетита!

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