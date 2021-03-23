Котлеты Царские пальчики. Отличный вариант для праздничного стола

Котлеты Царские пальчики — вкусные, сочные, необычные в приготовлении. Отличный вариант и для праздничного стола. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Котлеты Царские пальчики: ингредиенты
- 300 (триста) гр — куриного филе
- 1 (одна) шт — яйца
- 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
- половина стакана — майонеза
- 70 (семьдесят) гр — сливочного масла
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
- 2 (две) щепотки — паприки
- полторы столовой ложки — муки
- 1 (одна) щепотка — сушенного чеснока
- 1 (одна) шт — лука
Рецепт приготовления:
- Мясо очень вымойте под краном проточной воды. После этого перекрутите его на мясорубке. Очистите лук и перекрутите и его
- Добавьте перец, соль, паприку, майонез
- Сливочное масло нарежьте на куски, сыр твердый натрите на терке, зелень нарежьте. Половину кусочков масла обваляйте в зелени, а вторую в натертом твердом сыре
- Из фарша сформируйте мясную лепешку. В центр положите сливочное масло с зеленью. Вторую котлету сделайте аналогично, только используйте сливочное масло с сыром
- Сформируйте котлеты. Теперь обмакните их в кляр, для приготовления которого взболтайте в миске яйцо с мукой. Котлету обмакните в подготовленный кляр. Теперь выложите все котлеты на сковороду, на которой обязательно разогрейте масло растительное. С каждой стороны обжаривайте по пять минут. Котлеты Царские пальчики — отличное блюдо.
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