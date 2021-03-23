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Котлеты Царские пальчики. Отличный вариант для праздничного стола

Котлеты Царские пальчики — вкусные, сочные, необычные в приготовлении. Отличный вариант и для праздничного стола. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Котлеты Царские пальчики. Отличный вариант для праздничного стола 4

Котлеты Царские пальчики: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — куриного филе
  2. 1 (одна) шт — яйца
  3. 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
  4. половина стакана — майонеза
  5. 70 (семьдесят) гр — сливочного масла
  6. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
  7. 2 (две) щепотки — паприки
  8. полторы столовой ложки — муки
  9. 1 (одна) щепотка — сушенного чеснока
  10. 1 (одна) шт — лука

Рецепт приготовления:

  • Мясо очень вымойте под краном проточной воды. После этого перекрутите его на мясорубке. Очистите лук и перекрутите и его
  • Добавьте перец, соль, паприку, майонез
  • Сливочное масло нарежьте на куски, сыр твердый натрите на терке, зелень нарежьте. Половину кусочков масла обваляйте в зелени, а вторую в натертом твердом сыре
  • Из фарша сформируйте мясную лепешку. В центр положите сливочное масло с зеленью. Вторую котлету сделайте аналогично, только используйте сливочное масло с сыром
  • Сформируйте котлеты. Теперь обмакните их в кляр, для приготовления которого взболтайте в миске яйцо с мукой. Котлету обмакните в подготовленный кляр. Теперь выложите все котлеты на сковороду, на которой обязательно разогрейте масло растительное.
    С каждой стороны обжаривайте по пять минут. Котлеты Царские пальчики — отличное блюдо.
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