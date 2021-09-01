Скатерть-Самобранка

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Пыль на шкафах кухни больше не беспокоит. Соседка научила, как за 5 минут убрать всю пыль без лишних телодвижений

Постоянные уборки в квартире или доме столько доставляют хлопот, что многие хозяйки просто устали не только физически, но и морально.

Соседка поделилась со мной одним интересным способом поддерживать чистоту и порядок.

Защитить верх мебели от пыли и грязи, а на кухне, еще от скоплений жира, помогает простая пищевая пленка.

Можно в любом магазине купить большой рулон, чтобы хватало надолго.

Вытираем верх мебели от пыли, убираем мусор и вытираем поверхности насухо.

Теперь натягиваем пищевую пленку, и она будет эффективно и долго защищать мебель от грязи.

Пыль на шкафах кухни больше не беспокоит. Соседка научила, как за 5 минут убрать всю пыль без лишних телодвижений

При уборке такую пленку просто убрать и пыль разлетаться не будет: свойство такой тонкой пленки в том, что она просто притягивает к себе грязь и пыль приклеивается к поверхности пленки. Собираем все в ком и выбрасываем его, не растряхивая грязь опять по комнатам.

Преимущество такого способа в том, что пленка может лежать пару недель, это дешевый материал, который не жалко будет выбросить.

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