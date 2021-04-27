Почему я стал замачивать пельмени перед варкой и это уже не удивляет моих друзей. Китайские правила: замачивание + 3 стакана воды

Иногда процесс варки пельменей – одного из самых простых и легких блюд превращается в настоящее мучение: вроде делаешь все как всегда, а на выходе получается непонятный результат.

Один раз воспользовался советом своих китайских друзей и теперь варю блюдо только.

Перед тем, как пельмени готовить (замороженные), замачиваю их в прохладой воде – буквально 3 минуты будет достаточно.

Если замороженный продукт бросать в кипяток, тесто может мгновенно лопнуть и тогда все соки из фарша, окажутся в воде.

В кастрюлю наливаем 3 л воды и когда она начнет немного пузыриться на дне, добавляем соль.

А когда воду уже почти закипит, бросаем пельмени и вливаем стакан холодной воды.

Когда вода начнет еще раз кипеть, снова вливаем стакан холодной и так делаем еще 1 раз.

Вот после 3 раза вливания воды, пельмени уже можно вынимать и подавать к столу.