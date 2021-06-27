Маринуем огурцы без «заморочек» и стерилизации

Очень просто маринуем огурцы. Я всю жизнь использую только этот способ маринования огурцов. Этот способ самый простой. Он перешел ко мне, так сказать «по наследству» от мамы, а ей от бабушки:))).

Главное, что мне в нем нравится, это то, что не нужно ничего стерилизовать, кипятить банки, крышки. Потому что главная особенность этого метода — сохранение банок долго в горячем виде.

Называется такой способ — метод двойной заливки. Во всяком случае так его называла мама, и так называю я.

Мама делала очень много заготовок на зиму. Вот ее поговорка: Вот и настало лето — «запасиха», а придет зима — «подбериха».

Итак, маринуем огурцы.

1. Моем огурцы.

2. Нужно в огороде нарвать листьев черной смородины, петрушки, укропа и 1 головку чеснока. ( у меня чеснок-зимник). Чеснок нужен с листьями, потому что листья тоже режем в банку. А укроп нужен с «зонтиками», потому что они самые душистые.

3. Нужны специи: лаврушка, перец, гвоздика, душистый перец:

4. Моем банки, крышки (с запасом, вдруг какая-то крышка окажется плохой). Еще понадобится крышка с дырочками, сливать воду:

5. Во все банки раскладываем специи (На 1 л. банку: лаврушка — 1 лист, перец — 2-3 горошка, гвоздика — 1-2 шт, лист черной смородины — 1 шт, чеснок, петрушка и укроп):

6. Ставим в кастрюле кипятить воду. Просто воду.

7. Раскладываем в банки огурцы, сверху петрушка, чеснок, укроп и лист черной смородины.

8. Заливаем в банки горячий (только что кипевший) кипяток, прикрываем крышкой. Оставляем постоять на 30-40 минут.

9. Сливаем воду из банок обратно в кастрюлю.

10. Кипятим слитую (душистую) воду. В нее добавляем (из расчета на 3 литровых банки или на одну 3-х литровую): 3-4 ст. ложки песку, 70 гр.

крупной соли.

11. Как закипит, добавляем в рассол 1 неполную ст. ложку уксусной 70% эссенции (или 6-7 ст. ложек 9% уксуса).

12. Горячим рассолом заливаем огурцы, закрываем крышки, переворачиваем.

13. Укутываем, чтобы долго сохранялось тепло.

14. Оставляем на сутки.

15. Когда откроете, окажется, что огурцы все еще горячие. Нужно, чтобы они остыли, а потом убираем на хранение (например в подпол).

16. Не забудьте наклеить этикетку с датой.

Вот и все!