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Креветки с ананасами: экзотическое, но очень удачное сочетание

Креветки с ананасами – оригинально и вкусно! Это экзотическое блюдо. Встречается в Гавайской кухне. Она получается яркой и незабываемой.

Креветки с ананасами: ингредиенты

Креветки с ананасами

  1. 450 (четыреста пятьдесят) гр – ананасов
  2. 500 (пятьсот) гр – креветок
  3. 2 (два) зубчика – чеснока
  4. 1 (одна) шт – болгарского перца
  5. 1 (одна) ч. ложка – яблочного уксуса
  6. 1 (одна) ст. ложка- соевого соуса
  7. 2 (две) ст. ложки – растительного масла
  8. Соль и черный молотый перец по вкусу

Креветки с ананасами: рецепт

Креветки с ананасами

  • Отварите креветки. Не долго. Три минуты максимум. Очистите от панциря, удалите хвост и голову. Выньте черную кишку
  • Перец нарежьте тонкой соломкой
  • Чеснок измельчите
  • Ананас нарежьте средними кусочками ( у меня ананас консервированный)
  • Соевый соус смешайте с яблочным уксусом
  • На сковороду налейте масло. Обжарьте креветки минуты две
  • Добавьте к креветкам чеснок и перец. Жарьте минут 7
  • Потом добавьте ананасы и смесь соуса. Молотый перец. Томите минуты три
  • Выложите ингредиенты на кольца ананаса горочкой. Сверху можно украсить зеленью

Креветки с ананасами готовы: Видео


От такого варианта приготовления креветок будут в восторге все! На здоровье.

Креветки с ананасами

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