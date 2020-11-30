Креветки с ананасами: экзотическое, но очень удачное сочетание

Креветки с ананасами – оригинально и вкусно! Это экзотическое блюдо. Встречается в Гавайской кухне. Она получается яркой и незабываемой.
Креветки с ананасами: ингредиенты
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – ананасов
- 500 (пятьсот) гр – креветок
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 1 (одна) шт – болгарского перца
- 1 (одна) ч. ложка – яблочного уксуса
- 1 (одна) ст. ложка- соевого соуса
- 2 (две) ст. ложки – растительного масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Креветки с ананасами: рецепт
- Отварите креветки. Не долго. Три минуты максимум. Очистите от панциря, удалите хвост и голову. Выньте черную кишку
- Перец нарежьте тонкой соломкой
- Чеснок измельчите
- Ананас нарежьте средними кусочками ( у меня ананас консервированный)
- Соевый соус смешайте с яблочным уксусом
- На сковороду налейте масло. Обжарьте креветки минуты две
- Добавьте к креветкам чеснок и перец. Жарьте минут 7
- Потом добавьте ананасы и смесь соуса. Молотый перец. Томите минуты три
- Выложите ингредиенты на кольца ананаса горочкой. Сверху можно украсить зеленью
Креветки с ананасами готовы: Видео
От такого варианта приготовления креветок будут в восторге все! На здоровье.
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