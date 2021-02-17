Купил в Германии батон колбасы и решил проверить состав. Был неожиданно удивлён

С чего начинается утро? У кого как, а у меня с кофе)) с вкусным бутербродом. А с чем бутерброд? Всегда по-разному — колбаса и сыр, авокадо и красная рыба, а иногда сливочное масло и халва(хотя это уже не бутерброд). Купил в немецком супермаркете батон колбасы и Сегодня хочу рассказать о ее вкусе, а главное о ее составе.

Нечасто читаю состав покупаемых продуктов, но сегодняшний результат меня немного удивил.

Итак, зашёл в супермаркет REWE и купил самую дешёвую полукопчёную колбасу местной торговой марки „Ja“. Цена за 500 грамм — 3,30 евро.

Дома стал разбираться с составом. Что мы тут видим

Состав: свинина, йодированная соль, приправы, экстракты специй, сироп глюкозы, антиоксидант аскорбат натрия, консерванты( нитрит натрия, собрат калия — для обработки поверхности), «зрелые культуры».

Если немного расшифровать, то антиоксидант аскорбат натрия или коротко Е301 — это пищевая добавка, представляющая собой одну из разновидностью витамина С. Используется для более длительного хранения и для стабилизации цвета. Это невредная, а скорее полезная добавка.

Далее консерванты — нитрит натрия(Е250) и собрат калия(Е202) — абсолютно обычные невредные пищевые добавки, которые разрешены во всем мире, можете загуглить.

Но больше всего мне понравилась фраза, которая написана ниже.

Перевод: 100 грамм Салями производятся из 132 грамм мяса свинины.

Это значит, что колбаса состоит почти на 100% из мяса и это ни может ни радовать. Напомню, что это самая дешёвая колбаса, которая была в магазине. И на вкус кстати она хороша, по крайней мере для самой дешёвой)))

Выводы делайте сами.