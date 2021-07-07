Кабачки с мясом в кляре. Вкусное блюдо с любимыми кабачками и сочным мясом

Кабачки с мясом в кляре получается очень сытным, полезным и вкусным блюдом.
Кабачки с мясом в кляре: ингредиенты
- Мясо любое — 300 гр. (триста грамм)
- Молодые кабачки — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Белый хлеб — 1-2 л. (один-два ломтика)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец, чеснок
Кляр:
- Яйца — 1-2 шт. (один-две штуки)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Молоко — 2-3 ч. л (две-три чайные ложки)
- Перец, соль
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачок кружками толщиной 1,5 — 2 см.
- Серединки вырежьте, при желании их можно использовать для приготовления фарша.
- Замочите белый хлеб в молоке и отожмите. Мясо, лук и хлеб прокрутите через мясорубку в фарш. Затем добавьте яйцо, соль, перец и всё тщательно перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый комок. Фарш накройте и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
- Середины кабачков наполните фаршем и уплотните.
- Приготовьте кляр: яйца взбейте с небольшим количеством молока, перцем и солью. обваляйте в муке, окуните в яйцо и обжарьте в разогретом растительном масле до румяности. Так как в середине сырое мясо, обжаривать надо на среднем огне.
Кабачки с мясом в кляре — необычное и вкусное блюдо.
Приятного аппетита!
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