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Кабачки с мясом в кляре. Вкусное блюдо с любимыми кабачками и сочным мясом

Кабачки с мясом в кляре получается очень сытным, полезным и вкусным блюдом.

Кабачки с мясом в кляре: ингредиенты

Кабачки с мясом в кляре

  1. Мясо любое — 300 гр. (триста грамм)
  2. Молодые кабачки — 2-3 шт. (две-три штуки)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Белый хлеб — 1-2 л. (один-два ломтика)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Соль, перец, чеснок

Кляр:

  1. Яйца — 1-2 шт. (один-две штуки)
  2. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Молоко — 2-3 ч. л (две-три чайные ложки)
  4. Перец, соль

Способ приготовления:

Кабачки с мясом в кляре. Вкусное блюдо с любимыми кабачками и сочным мясом 3

  • Нарежьте кабачок кружками толщиной 1,5 — 2 см.
  • Серединки вырежьте, при желании их можно использовать для приготовления фарша.
  • Замочите белый хлеб в молоке и отожмите. Мясо, лук и хлеб прокрутите через мясорубку в фарш. Затем добавьте яйцо, соль, перец и всё тщательно перемешайте до однородной массы, а затем отбейте, чтобы фарш собрался в единый комок. Фарш накройте и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
  • Середины кабачков наполните фаршем и уплотните.
  • Приготовьте кляр: яйца взбейте с небольшим количеством молока, перцем и солью. обваляйте в муке, окуните в яйцо и обжарьте в разогретом растительном масле до румяности. Так как в середине сырое мясо, обжаривать надо на среднем огне.

Кабачки с мясом в кляре — необычное и вкусное блюдо.

Кабачки с мясом в кляре. Вкусное блюдо с любимыми кабачками и сочным мясом 4

Приятного аппетита!

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