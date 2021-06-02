Пирог с бананами. Изумительный десерт, который порадует сладкоежек

Пирог с бананами — изумительный десерт для настоящих сладкоежек.
Пирог с бананами: ингредиенты
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сгущённое молоко вареное — 370 гр. (триста семьдесят грамм)
- Банан — 5 шт. (пять штук)
- Тростниковый сахар — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Кардамон — одна щепотка
- Соль — одна щепотка
Приготовление десерта:
- Яйца перемешайте с солью и сахаром, к ним добавьте 100 гр. охлаждённого и нарезанного брусочками сливочного масла. Замесите тесто, затем оберните его в пищевую плёнку и на один час отправьте в холодильник.
- На разогретую сковороду отправьте оставшиеся 50 гр. масла. Сверху посыпьте его кардамоном и перемешайте. Бананы очистите и разрежьте вдоль пополам, выложите в сковороду и обжарьте с двух сторон, пока они не зарумянятся.
- Раскатайте тесто в лепёшку диаметром чуть больше диаметра формы. Выложите тестов форму, сформируйте бортики. Наколите дно теста вилкой и поставьте на 30 минут в морозилку. Затем в разогретой до 190 градусов духовке выпекайте корж 10 минут.
- На середину коржа выложите вареное сгущённое молоко, размажьте по поверхности. Поджаренные бананы выложите сверху сгущёнки, посыпьте коричневым сахаром и отправьте тарт на 30-40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
- Тарт остудите. По желанию можете украсить его взбитыми сливками, миндальными лепестками либо кусочками банана.
Пирог с бананами — легко и красиво.
Пеките на здоровье!
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