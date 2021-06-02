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Пирог с бананами. Изумительный десерт, который порадует сладкоежек

Пирог с бананами — изумительный десерт для настоящих сладкоежек.

Пирог с бананами: ингредиенты

Пирог с бананами

  1. Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Сгущённое молоко вареное — 370 гр. (триста семьдесят грамм)
  5. Банан — 5 шт. (пять штук)
  6. Тростниковый сахар — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  7. Кардамон — одна щепотка
  8. Соль — одна щепотка

Приготовление десерта:

  • Яйца перемешайте с солью и сахаром, к ним добавьте 100 гр. охлаждённого и нарезанного брусочками сливочного масла. Замесите тесто, затем оберните его в пищевую плёнку и на один час отправьте в холодильник.
  • На разогретую сковороду отправьте оставшиеся 50 гр. масла. Сверху посыпьте его кардамоном и перемешайте. Бананы очистите и разрежьте вдоль пополам, выложите в сковороду и обжарьте с двух сторон, пока они не зарумянятся.
  • Раскатайте тесто в лепёшку диаметром чуть больше диаметра формы. Выложите тестов форму, сформируйте бортики. Наколите дно теста вилкой и поставьте на 30 минут в морозилку. Затем в разогретой до 190 градусов духовке выпекайте корж 10 минут.
  • На середину коржа выложите вареное сгущённое молоко, размажьте по поверхности. Поджаренные бананы выложите сверху сгущёнки, посыпьте коричневым сахаром и отправьте тарт на 30-40 минут в разогретую до 200 градусов духовку.
  • Тарт остудите. По желанию можете украсить его взбитыми сливками, миндальными лепестками либо кусочками банана.

Пирог с бананами — легко и красиво.

Пирог с бананами. Изумительный десерт, который порадует сладкоежек 2

Пеките на здоровье!

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