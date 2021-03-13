Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления

Как приготовить вкусные, мягкие и нежные куриные желудки покажем в нашем рецепте. Очень бюджетное и простое блюдо, для приготовления которого следует знать один маленький секрет. Куриные желудки по нашему рецепту готовятся без предварительной варки. Получаются они очень нежными и мягкими – аж тают во рту.

Вкусные куриные желудки, нужно:

восемьсот граммов куриных желудочков

одна головка репчатого лука

одна большая морковь

четверть чайной ложки соды

специальные специи для птицы, черный молотый перец, соль – по вкусу

один лавровый лист

два стакана воды

петрушка, зеленый лук

Как же готовить куриные желудки – раскроем маленький секрет:

Куриные желудочки предварительно хорошо почистить, вымыть их и обсушить бумажным полотенцем.

После их нужно нарезать. Если желудочки большие разрезать их на три части, в противном случае – на две.

Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть ее.

Влить туда растительное масло.

Лук почистить и нарезать нетолстыми полукольцами.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Лук и морковь запустить в сковороду и обжаривать до румяности лука.

После в сковороду отправить нарезанные куриные желудочки.

А теперь секрет: сразу же за желудочками добавить четверть чайной ложки пищевой соды. Делается это для того, чтобы желудочки стали мягкими и быстрее приготовились.

Делается это для того, чтобы желудочки стали мягкими и быстрее приготовились. Все нужно обжаривать в течение десяти минут, периодически перемешивая содержимое сковороды.

Через восемь минут жарки добавить специи для птицы, немного черного молотого перца и соль.

Затем в сковороду залить воды в таком количестве, чтобы желудочки полностью были покрыты ею.

Доложить лавровый лист.

Закрыть сковороду крышкой и довести до кипения.

Снизить уровень огня, и готовить блюдо под крышкой до мягкости желудков. При необходимости нужно подливать воды в течение приготовления.

Также нужно добавить немного больше воды, если хотите, чтобы куриные желудочки получились в большем количестве соуса.

Лук и петрушку помойте и мелко нарубите.

Добавьте в готовое блюдо.

Вот и готовы наши вкусные куриные желудочки. На их приготовление уходит ровно 1 час.

Сразу же с пылу с жару подавайте готовое блюдо к столу вместе с каким-нибудь гарниром.

Хорошо подойдут: отварной рис, картофельное пюре, овощной салат, гречневая каша, булгур и т.д.

Приятного аппетита!

Как приготовить куриные желудки мягкими: Видео