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Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления

Как приготовить вкусные, мягкие и нежные куриные желудки покажем в нашем рецепте. Очень бюджетное и простое блюдо, для приготовления которого следует знать один маленький секрет. Куриные желудки по нашему рецепту готовятся без предварительной варки. Получаются они очень нежными и мягкими – аж тают во рту.

Вкусные куриные желудки, нужно:

  • восемьсот граммов куриных желудочков

Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления 10

  • одна головка репчатого лука
  • одна большая морковь
  • четверть чайной ложки соды
  • специальные специи для птицы, черный молотый перец, соль – по вкусу
  • один лавровый лист
  • два стакана воды
  • петрушка, зеленый лук

Как же готовить куриные желудки – раскроем маленький секрет:

Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления 11

  • Куриные желудочки предварительно хорошо почистить, вымыть их и обсушить бумажным полотенцем.
  • После их нужно нарезать. Если желудочки большие разрезать их на три части, в противном случае – на две.
  • Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть ее.
  • Влить туда растительное масло.
  • Лук почистить и нарезать нетолстыми полукольцами.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
  • Лук и морковь запустить в сковороду и обжаривать до румяности лука.
  • После в сковороду отправить нарезанные куриные желудочки.
  • А теперь секрет: сразу же за желудочками добавить четверть чайной ложки пищевой соды.
    Делается это для того, чтобы желудочки стали мягкими и быстрее приготовились.
  • Все нужно обжаривать в течение десяти минут, периодически перемешивая содержимое сковороды.
  • Через восемь минут жарки добавить специи для птицы, немного черного молотого перца и соль.

куриные желудки

  • Затем в сковороду залить воды в таком количестве, чтобы желудочки полностью были покрыты ею.
  • Доложить лавровый лист.
  • Закрыть сковороду крышкой и довести до кипения.
  • Снизить уровень огня, и готовить блюдо под крышкой до мягкости желудков. При необходимости нужно подливать воды в течение приготовления.
  • Также нужно добавить немного больше воды, если хотите, чтобы куриные желудочки получились в большем количестве соуса.
  • Лук и петрушку помойте и мелко нарубите.
  • Добавьте в готовое блюдо.

Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления 12

Вот и готовы наши вкусные куриные желудочки. На их приготовление уходит ровно 1 час.

Сразу же с пылу с жару подавайте готовое блюдо к столу вместе с каким-нибудь гарниром.

Хорошо подойдут: отварной рис, картофельное пюре, овощной салат, гречневая каша, булгур и т.д.

Приятного аппетита!

Как приготовить куриные желудки мягкими: Видео

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