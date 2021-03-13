Вкусные, мягкие и нежные Куриные Желудки – раскрываем секрет приготовления

Как приготовить вкусные, мягкие и нежные куриные желудки покажем в нашем рецепте. Очень бюджетное и простое блюдо, для приготовления которого следует знать один маленький секрет. Куриные желудки по нашему рецепту готовятся без предварительной варки. Получаются они очень нежными и мягкими – аж тают во рту.
Вкусные куриные желудки, нужно:
- восемьсот граммов куриных желудочков
- одна головка репчатого лука
- одна большая морковь
- четверть чайной ложки соды
- специальные специи для птицы, черный молотый перец, соль – по вкусу
- один лавровый лист
- два стакана воды
- петрушка, зеленый лук
Как же готовить куриные желудки – раскроем маленький секрет:
- Куриные желудочки предварительно хорошо почистить, вымыть их и обсушить бумажным полотенцем.
- После их нужно нарезать. Если желудочки большие разрезать их на три части, в противном случае – на две.
- Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть ее.
- Влить туда растительное масло.
- Лук почистить и нарезать нетолстыми полукольцами.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Лук и морковь запустить в сковороду и обжаривать до румяности лука.
- После в сковороду отправить нарезанные куриные желудочки.
- А теперь секрет: сразу же за желудочками добавить четверть чайной ложки пищевой соды. Делается это для того, чтобы желудочки стали мягкими и быстрее приготовились.
- Все нужно обжаривать в течение десяти минут, периодически перемешивая содержимое сковороды.
- Через восемь минут жарки добавить специи для птицы, немного черного молотого перца и соль.
- Затем в сковороду залить воды в таком количестве, чтобы желудочки полностью были покрыты ею.
- Доложить лавровый лист.
- Закрыть сковороду крышкой и довести до кипения.
- Снизить уровень огня, и готовить блюдо под крышкой до мягкости желудков. При необходимости нужно подливать воды в течение приготовления.
- Также нужно добавить немного больше воды, если хотите, чтобы куриные желудочки получились в большем количестве соуса.
- Лук и петрушку помойте и мелко нарубите.
- Добавьте в готовое блюдо.
Вот и готовы наши вкусные куриные желудочки. На их приготовление уходит ровно 1 час.
Сразу же с пылу с жару подавайте готовое блюдо к столу вместе с каким-нибудь гарниром.
Хорошо подойдут: отварной рис, картофельное пюре, овощной салат, гречневая каша, булгур и т.д.
Приятного аппетита!
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