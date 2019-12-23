Берем стакан кефира и через 15 минут вкуснейшие «Пальчики» готовы

В сегодняшней статье хочу поделиться рецептом приготовления печенья продолговатой формы, за что оно и получило название «пальчики». Тесто замешивается за кефире: готовить из него можно уже через несколько минут, результат порадует вкусом и аппетитным видом.

кефир (стакан или около 220 мл);

яйцо (3 шт.);

сода (10 г или 2 ч. л.);

мук (550-600 г.);

ванилин/ванильный сахар (индивидуально);

сахар (пол стакана, около 150 г.);

масло растительное около 100 г;

соль (по вкусу);

сахарная пудра.

Печенье будем жарить в масле, а пудрой создавать привлекательный, аппетитный вид.

В глубокую тарелку выливаем кефир, туда же добавляем растительное масло и яйца. Насыпаем указанное в рецепте количество сахара, соли и ванилина. Ингредиенты необходимо хорошо перемешать и взбить в течение 2 минут.

В полученную однородную массу добавляем соды и муку, перемешиваем. Тесто должно быть по структуре плотным и не липнуть к рукам, если липнет, стоит добавить немного растительного масла.

Готовим сковороду: налить масло и хорошо его разогреть, перед началом жарки огонь снизить до среднего.

Делаем наши «печеньки»: для этого небольшие куски теста необходимо раскатать между ладонями до состояния тонких колбасок, далее их будем нарезать, чтоб получились аккуратные пальчики.

Идеальный вес для кусочков, из которых будем формировать печенье, составляем около 40 г.

Наши заготовки обжариваем с обеих сторон в течение 1,5 минуты. Готовые пальчики имеют вид румяный, золотистый. Выкладывать на пергаментную бумагу для удаления излишков жира.

Печенье перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.

Надеюсь, рецепт быстрых пальчиков вам понравится.

Приятного аппетита!