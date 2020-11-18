Ложка будет стоять: майонез, который получается всегда! 3 рецепта домашнего майонеза

Домашний майонез – это не только вкусно, но и качественно, ведь мы будем делать соус без конесервантов и прочих вредных составляющих, которые всегда есть в покупном соусе. Попробуйте сделать эти 3 рецепта и выбирайте самый вкусный для себя.
Для приготовления майонеза на яйцах вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное рафинированное, 200 г;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- горчица острая, 1 ч.л (не острая, 2 ч.л);
- сок лимона, 1 стл.
Для приготовления майонеза на молоке необходимы такие ингредиенты:
- молоко, 100 г;
- масло растительное нерафинированное, 200 г;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- горчица острая, 1 ч.л. (не острая, 2 ч.л);
- лимонный сок, 1 ст.л.
Для приготовления майонеза на аквафабе вам потребуются такие ингредиенты:
- жидкость от белой консервированной фасоли, 90 – 100 г;
- масло растительное нерафинированное, 200 г;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, 0.5 ч.л;
- горчица острая, 1 ч.л (не острая, 2 ч.л);
- сок лимона, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Все продукты для соусов должны быть комнатной температуры.
Любой соус готовится одинаково.
Для классического майонеза в чаше блендера смешиваем яйцо, сахар и соль, горчицу и вливаем 50 г растительного масла, сок лимона.
Перебиваем погружным блендером немного приподнимая инструмент.Взбиваем до легкой пышности и вливаем остаток растительного масла.
Перебиваем движениями вверх – вниз несколько секунд. Все соус готов, выкладываем в сухую и чистую баночку. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник.
Любой домашний соус будет храниться неделю – полторы.
Второй вариант соуса также смешиваем. Если не хотите использовать лимонный сок, замените чайной ложкой уксуса.
Третий вариант майонеза – постный, также перебиваем все блендером и перекладываем массу в емкость.
Еще раз напоминаем, что все продукты для домашнего майонеза, должны быть комнатной температуры.
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