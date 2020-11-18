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Ложка будет стоять: майонез, который получается всегда! 3 рецепта домашнего майонеза

Домашний майонез – это не только вкусно, но и качественно, ведь мы будем делать соус без конесервантов и прочих вредных составляющих, которые всегда есть в покупном соусе. Попробуйте сделать эти 3 рецепта и выбирайте самый вкусный для себя.

Для приготовления майонеза на яйцах вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное рафинированное, 200 г;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • горчица острая, 1 ч.л (не острая, 2 ч.л);
  • сок лимона, 1 стл.

Для приготовления майонеза на молоке необходимы такие ингредиенты:

  • молоко, 100 г;
  • масло растительное нерафинированное, 200 г;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • горчица острая, 1 ч.л. (не острая, 2 ч.л);
  • лимонный сок, 1 ст.л.

Для приготовления майонеза на аквафабе вам потребуются такие ингредиенты:

  • жидкость от белой консервированной фасоли, 90 – 100 г;
  • масло растительное нерафинированное, 200 г;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • горчица острая, 1 ч.л (не острая, 2 ч.л);
  • сок лимона, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Все продукты для соусов должны быть комнатной температуры.

Любой соус готовится одинаково.

Для классического майонеза в чаше блендера смешиваем яйцо, сахар и соль, горчицу и вливаем 50 г растительного масла, сок лимона.

Перебиваем погружным блендером немного приподнимая инструмент.

Взбиваем до легкой пышности и вливаем остаток растительного масла.

Перебиваем движениями вверх – вниз несколько секунд. Все соус готов, выкладываем в сухую и чистую баночку. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник.

Любой домашний соус будет храниться неделю – полторы.

Ложка будет стоять: майонез, который получается всегда! 3 рецепта домашнего майонеза

Второй вариант соуса  также смешиваем. Если не хотите использовать лимонный сок, замените чайной ложкой уксуса.

Третий вариант майонеза – постный, также перебиваем все блендером и перекладываем массу в емкость.

Еще раз напоминаем, что все продукты для  домашнего майонеза, должны быть комнатной температуры.

Ложка будет стоять: майонез, который получается всегда! 3 рецепта домашнего майонеза

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