Пирог с клюквой и сметаной. Десерт из песочного теста и ароматных ягод

Пирог с клюквой и сметаной удивит вас своим нежным и ярким вкусом.
Пирог с клюквой и сметаной: ингредиенты
Тесто:
- Сливочное масло — 90 гр. (девяносто грамм)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Лимонная цедра — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Мягкое сливочное масло — 90 гр. (девяносто грамм)
- Соль — одна щепотка
Начинка:
- Сметана — 200 гр. (двести грамм)
- Клюква — 200 гр.(двести грамм)
- Сахар — 95 гр. (девяносто пять грамм)
- Ванилин — 5 гр. (пять грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты для теста смешайте, замесите.
- Готовое тесто сверните в шар и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите тесто в форму диаметром 24 см., сформируйте бортики.
- Сверху накройте бумагой, выложите груз и выпекайте 10-15 минут.
- Приготовьте начинку: перемешайте сахар, сметану, яйца, ваниль и крахмал, наполните основу клюквой, сверху выложите крем.
- Запекайте ещё около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым.
- Остудите готовый пирог до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Пирог с клюквой и сметаной имеет просто волшебный вкус.
Приятного аппетита!
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