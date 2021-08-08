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Пирог с клюквой и сметаной. Десерт из песочного теста и ароматных ягод

Пирог с клюквой и сметаной удивит вас своим нежным и ярким вкусом.

Пирог с клюквой и сметаной: ингредиенты

Пирог с клюквой и сметаной. Десерт из песочного теста и ароматных ягод 2

Тесто:

  1. Сливочное масло — 90 гр. (девяносто грамм)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Лимонная цедра — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Мягкое сливочное масло — 90 гр. (девяносто грамм)
  6. Соль — одна щепотка

Начинка:

  1. Сметана — 200 гр. (двести грамм)
  2. Клюква — 200 гр.(двести грамм)
  3. Сахар — 95 гр. (девяносто пять грамм)
  4. Ванилин — 5 гр. (пять грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Кукурузный крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

  • Все ингредиенты для теста смешайте, замесите.
  • Готовое тесто сверните в шар и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выложите тесто в форму диаметром 24 см., сформируйте бортики.
  • Сверху накройте бумагой, выложите груз и выпекайте 10-15 минут.
  • Приготовьте начинку: перемешайте сахар, сметану, яйца, ваниль и крахмал, наполните основу клюквой, сверху выложите крем.
  • Запекайте ещё около 40 минут, пока заливка не загустеет, а тесто не станет золотистым.
  • Остудите готовый пирог до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Пирог с клюквой и сметаной имеет просто волшебный вкус.

Пирог с клюквой и сметаной

Приятного аппетита!

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