Салат Прага: давно забытый, но очень вкусный рецепт

Салат Прага! Сегодня мы хотим напомнить давно забытый, но очень вкусный рецепт великолепного салата. Салат Прага подойдет к любому праздничному столу.
Салат Прага: ингредиенты
- небольшого размера куриное филе
- две отварные моркови
- одна небольшая головка репчатого лука
- сто граммов чернослива
- три яйца
- четыре консервированных огурца
- двести пятьдесят граммов консервированного гороха
- двести граммов майонеза
Маринад для лука:
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сахарного песка
- столовая ложка уксуса
- три четверти стакана кипяченой воды
Салат Прага: рецепт
Для начала замариновать лук:
- Луковицу почистить и порезать мелким кубиком.
- Отправить нарезанный лук в глубокую пиалу.
- Туда же добавить соль, сахарный песок и уксус.
- Воду вскипятить и все ингредиенты в пиале залить кипятком.
После нужно приготовить остальные компоненты салата:
- Куриное филе также заранее отварить до готовности мелко нарезать.
- Маринованные огурцы мелко нарезать.
- Морковь заранее отварить и остудить. Нарезать мелким кубиком.
- Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и нарезать мелким кубиком.
- Сушеный чернослив запарить кипятком, продержать в нем минуты три, а после тоже мелко нарезать.
А теперь нужно собрать салат:
- На дно четырех прозрачных креманок выложить в один слой куриное филе.
- Сверху положить маринованный лук.
- Потом сделать майонезную сеточку.
- После положить маринованный огурчик.
- После – слой яиц.
- Выровнять ложечкой и сделать майонезную сеточку.
- Следующим слоем выложить морковные кубики.
- Потом – консервированный горошек.
- И наконец последним слоем пойдет чернослив.
- И снова сделать сеточку с майонезом.
Вот и готов наш праздничный салат Прага.
Надеемся наш вкусный рецепт Вам пригодится, и Вы сможете украсить Ваш стол еще одним ярким и праздничным салатом.
Подайте креманки на стол и приступайте к еде.
Салат Прага: готов
Приятного аппетита!
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