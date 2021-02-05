Салат Прага: давно забытый, но очень вкусный рецепт

Салат Прага! Сегодня мы хотим напомнить давно забытый, но очень вкусный рецепт великолепного салата. Салат Прага подойдет к любому праздничному столу.

Салат Прага: ингредиенты

небольшого размера куриное филе

две отварные моркови

одна небольшая головка репчатого лука

сто граммов чернослива

три яйца

четыре консервированных огурца

двести пятьдесят граммов консервированного гороха

двести граммов майонеза

Маринад для лука:

половина чайной ложки соли

чайная ложка сахарного песка

столовая ложка уксуса

три четверти стакана кипяченой воды

Салат Прага: рецепт

Для начала замариновать лук:

Луковицу почистить и порезать мелким кубиком.

Отправить нарезанный лук в глубокую пиалу.

Туда же добавить соль, сахарный песок и уксус.

Воду вскипятить и все ингредиенты в пиале залить кипятком.

После нужно приготовить остальные компоненты салата:

Куриное филе также заранее отварить до готовности мелко нарезать.

Маринованные огурцы мелко нарезать.

Морковь заранее отварить и остудить. Нарезать мелким кубиком.

Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и нарезать мелким кубиком.

Сушеный чернослив запарить кипятком, продержать в нем минуты три, а после тоже мелко нарезать.

А теперь нужно собрать салат:

На дно четырех прозрачных креманок выложить в один слой куриное филе.

Сверху положить маринованный лук.

Потом сделать майонезную сеточку.

После положить маринованный огурчик.

После – слой яиц.

Выровнять ложечкой и сделать майонезную сеточку.

Следующим слоем выложить морковные кубики.

Потом – консервированный горошек.

И наконец последним слоем пойдет чернослив.

И снова сделать сеточку с майонезом.

Вот и готов наш праздничный салат Прага.

Надеемся наш вкусный рецепт Вам пригодится, и Вы сможете украсить Ваш стол еще одним ярким и праздничным салатом.

Подайте креманки на стол и приступайте к еде.

Салат Прага: готов

Приятного аппетита!