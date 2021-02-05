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Салат Прага: давно забытый, но очень вкусный рецепт

Салат Прага! Сегодня мы хотим напомнить давно забытый, но очень вкусный рецепт великолепного салата. Салат Прага подойдет к любому праздничному столу.

Салат Прага: ингредиенты

  • небольшого размера куриное филе

Салат Прага

  • две отварные моркови
  • одна небольшая головка репчатого лука
  • сто граммов чернослива
  • три яйца
  • четыре консервированных огурца
  • двести пятьдесят граммов консервированного гороха
  • двести граммов майонеза

Маринад для лука:

  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сахарного песка
  • столовая ложка уксуса
  • три четверти стакана кипяченой воды

Салат Прага: рецепт

Салат Прага

Для начала замариновать лук:

  • Луковицу почистить и порезать мелким кубиком.
  • Отправить нарезанный лук в глубокую пиалу.
  • Туда же добавить соль, сахарный песок и уксус.
  • Воду вскипятить и все ингредиенты в пиале залить кипятком.

После нужно приготовить остальные компоненты салата:

Салат Прага

  • Куриное филе также заранее отварить до готовности мелко нарезать.
  • Маринованные огурцы мелко нарезать.
  • Морковь заранее отварить и остудить. Нарезать мелким кубиком.
  • Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить от скорлупы и нарезать мелким кубиком.

Салат Прага

  • Сушеный чернослив запарить кипятком, продержать в нем минуты три, а после тоже мелко нарезать.

А теперь нужно собрать салат:

  • На дно четырех прозрачных креманок выложить в один слой куриное филе.
  • Сверху положить маринованный лук.
  • Потом сделать майонезную сеточку.
  • После положить маринованный огурчик.
  • После – слой яиц.
  • Выровнять ложечкой и сделать майонезную сеточку.
  • Следующим слоем выложить морковные кубики.
  • Потом – консервированный горошек.
  • И наконец последним слоем пойдет чернослив.
  • И снова сделать сеточку с майонезом.

Вот и готов наш праздничный салат Прага.

Салат Прага

Надеемся наш вкусный рецепт Вам пригодится, и Вы сможете украсить Ваш стол еще одним ярким и праздничным салатом.

Подайте креманки на стол и приступайте к еде.

Салат Прага: готов

Приятного аппетита!

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