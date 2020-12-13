Слоёные рулетики с сыром: хрустящие рулетики с двумя видами сыра и оливками

Слоеные рулетики с сыром получаются невероятно хрустящими, будем использовать два вида сыра и оливки. Закуску следует подавать горячей.
Слоеные рулетики с сыром: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – слоеного теста
- 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
- 150 (сто пятьдесят) гр – творожного сыра
- 10 (десять) гр – укропа
- 50 (пятьдесят) гр – оливок
На тесто
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр – муки
- Пол ч. ложки – сахара
- 2 (два) гр – соли
- 50 (пятьдесят) мл – воды
Слоеные рулетики с сыром: рецепт
- Замесите эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на три часа. После чего холодное тесто раскатайте в прямоугольник в три – четыре слоя. И вновь раскатайте. Снова сложите. Тесто готово
- Сыр натрите на крупной терке. Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте
- Оливки мелко нарежьте
- Укроп измельчите
- Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте
- Тесто раскатайте в прямоугольник и смажьте творожным сыром равномерно по всей поверхности
- Сверху посыпьте итальянскими травами. Затем равномерно распределите начинку из тертого сыра, оливок и зелени
- Сверните тесто в рулет и нарежьте его тонкими ломтиками. Выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на пятнадцать минут
Слоеные рулетики с сыром готовы: Видео
Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Отличный вариант закуски и для праздничного стола. На здоровье.
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