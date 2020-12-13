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Слоёные рулетики с сыром: хрустящие рулетики с двумя видами сыра и оливками

Слоеные рулетики с сыром получаются невероятно хрустящими, будем использовать два вида сыра и оливки. Закуску следует подавать горячей.

Слоеные рулетики с сыром: ингредиенты

Слоёные рулетики с сыром

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – слоеного теста
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – творожного сыра
  4. 10 (десять) гр – укропа
  5. 50 (пятьдесят) гр – оливок

На тесто

  1. 100 (сто) гр – сливочного масла
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – муки
  3. Пол ч. ложки – сахара
  4. 2 (два) гр – соли
  5. 50 (пятьдесят) мл – воды

Слоеные рулетики с сыром: рецепт

Слоёные рулетики с сыром

  • Замесите эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на три часа. После чего холодное тесто раскатайте в прямоугольник в три – четыре слоя. И вновь раскатайте. Снова сложите. Тесто готово
  • Сыр натрите на крупной терке. Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте
  • Оливки мелко нарежьте
  • Укроп измельчите
  • Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте
  • Тесто раскатайте в прямоугольник и смажьте творожным сыром равномерно по всей поверхности
  • Сверху посыпьте итальянскими травами. Затем равномерно распределите начинку из тертого сыра, оливок и зелени
  • Сверните тесто в рулет и нарежьте его тонкими ломтиками. Выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на пятнадцать минут

Слоеные рулетики с сыром готовы: Видео

Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Отличный вариант закуски и для праздничного стола. На здоровье.

Слоёные рулетики с сыром

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