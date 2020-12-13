Слоёные рулетики с сыром: хрустящие рулетики с двумя видами сыра и оливками

Слоеные рулетики с сыром получаются невероятно хрустящими, будем использовать два вида сыра и оливки. Закуску следует подавать горячей.

Слоеные рулетики с сыром: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – слоеного теста 150 (сто пятьдесят) гр – твердого сыра 150 (сто пятьдесят) гр – творожного сыра 10 (десять) гр – укропа 50 (пятьдесят) гр – оливок

На тесто

100 (сто) гр – сливочного масла 150 (сто пятьдесят) гр – муки Пол ч. ложки – сахара 2 (два) гр – соли 50 (пятьдесят) мл – воды

Слоеные рулетики с сыром: рецепт

Замесите эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на три часа. После чего холодное тесто раскатайте в прямоугольник в три – четыре слоя. И вновь раскатайте. Снова сложите. Тесто готово

Сыр натрите на крупной терке. Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте

Оливки мелко нарежьте

Укроп измельчите

Соедините сыр, укроп и оливки. Перемешайте

Тесто раскатайте в прямоугольник и смажьте творожным сыром равномерно по всей поверхности

Сверху посыпьте итальянскими травами. Затем равномерно распределите начинку из тертого сыра, оливок и зелени

Сверните тесто в рулет и нарежьте его тонкими ломтиками. Выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на пятнадцать минут

Слоеные рулетики с сыром готовы: Видео

Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Отличный вариант закуски и для праздничного стола. На здоровье.