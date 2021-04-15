Готовлю уже 3 дня: получается вкуснее всех шашлыков. Не курица, а золото

Аппетитная, очень сочная и ароматная курица в оригинальном и изысканном соусе с пряными травами. Отлично подходит к любым гарнирам, сочетается с салатами и другими закусками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные ножки, 7 шт;
- лук, 1 шт;
- соевый соус, 150 мл;
- специи и смесь перцев, французские травы, чеснок сухой, приправы для куриного мяса;
- пиво, 0.5 стакана;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Ножки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Делаем надрезы на каждой ножке и добавляем соль и все специи по своему вкусу, вливаем растительное масло, очень хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2 часа.
Совет: чем дольше мясо маринуется, тем нежнее оно получается.
Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле. Выкладываем из сковороду.
Кладем в сковороду ножки и обжариваем под крышкой на небольшом огне, периодически переворачивая.
Поливаем соусом, выкладываем лук сверху, накрываем крышкой и тушим еще 15 минут.
Подаю ножки в картофельному пюре и поливаю все соусом, в котором готовилось мясо.
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