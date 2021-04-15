Скатерть-Самобранка

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Готовлю уже 3 дня: получается вкуснее всех шашлыков. Не курица, а золото

Аппетитная, очень сочная и ароматная курица в оригинальном и изысканном соусе с пряными травами. Отлично подходит к любым гарнирам, сочетается с салатами и другими закусками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриные ножки, 7 шт;
  • лук, 1 шт;
  • соевый соус, 150 мл;
  • специи и смесь перцев, французские травы, чеснок сухой, приправы для куриного мяса;
  • пиво, 0.5 стакана;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Ножки промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Делаем надрезы на каждой ножке и добавляем соль и все специи по своему вкусу, вливаем растительное масло, очень хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 2 часа.

Готовлю уже 3 дня: получается вкуснее всех шашлыков. Не курица, а золото

Совет: чем дольше мясо маринуется, тем нежнее оно получается.

Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле. Выкладываем из сковороду.

Кладем в сковороду ножки и обжариваем под крышкой на небольшом огне, периодически переворачивая.

Поливаем соусом, выкладываем лук сверху, накрываем крышкой и тушим еще 15 минут.

Готовлю уже 3 дня: получается вкуснее всех шашлыков. Не курица, а золото

Подаю ножки в картофельному пюре и поливаю все соусом, в котором готовилось мясо.

Готовлю уже 3 дня: получается вкуснее всех шашлыков. Не курица, а золото

 

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