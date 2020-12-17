Я сомневался, но приготовил и удивился. Нежно вкусный салат Снежная королева

В этом салате оригинальное сочетание вкусов: здесь ветчина, яблоки, арахис и крабовые палочки. Как вы думаете, что в итоге получается? А получается очень вкусный и праздничный салат, который станет украшением новогоднего стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ветчина, 180 г;
- крабовые палочки, 200 г;
- плавленый сырок, 180 г;
- яблоки, 2 шт;
- яйца, 4 шт;
- арахис, 180 г;
- майонез, соль, перец.
Процесс приготовления
Салат будем формировать в кольце, чтобы он получился красиво и аккуратно.
Крабовые палочки (креветки) и ветчину режем кусочками.
Арахис измельчаем при помощи блендера в небольшую крошку.
Кольцо ставим на блюдо.
Над каждым слоем делаем сеточку майонеза.
Первый слой – тертые сырки.
Второй слой – желтки, тертые на мелкой терке.
Третий слой – крабовые палочки.
Четвертый слой – тертые кисло-сладкие яблоки.
Пятый слой – ветчина.
Шестой слой – арахис.
Седьмой слой – часть тертых белков, смешанных с майонезом, солью и перцем.
Натираем остаток белков на верх салата.
Ставим салат в холодильник на 2 часа.
Перед подачей убираем кольцо, украшаем салат по своему вкусу: зернами граната, веточками зелени.
Поверьте, арахис в этом салате дает свой роскошный вкус и аромат, такой контраст всех вкусов делает из этого салата настоящий кулинарный шедевр.
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