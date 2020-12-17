Скатерть-Самобранка

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Я сомневался, но приготовил и удивился. Нежно вкусный салат Снежная королева

В этом салате оригинальное сочетание вкусов: здесь ветчина, яблоки, арахис и крабовые палочки. Как вы думаете, что в итоге получается? А получается очень вкусный и праздничный салат, который станет украшением новогоднего стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • ветчина, 180 г;
  • крабовые палочки, 200 г;
  • плавленый сырок, 180 г;
  • яблоки, 2 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • арахис, 180 г;
  • майонез, соль, перец.

Процесс приготовления

Салат будем формировать в кольце, чтобы он получился красиво и аккуратно.

Крабовые палочки (креветки) и ветчину режем кусочками.

Арахис измельчаем при помощи блендера в небольшую крошку.

Кольцо ставим на блюдо.

Над каждым слоем делаем сеточку майонеза.

Первый слой – тертые сырки.

Второй слой – желтки, тертые на мелкой терке.

Третий слой – крабовые палочки.

Четвертый слой – тертые кисло-сладкие яблоки.

Пятый слой – ветчина.

Шестой слой – арахис.

Седьмой слой – часть тертых белков, смешанных с майонезом, солью и перцем.

Натираем остаток белков на верх салата.

Ставим салат в холодильник на 2 часа.

Перед подачей убираем кольцо, украшаем салат по своему вкусу: зернами граната, веточками зелени.

Я сомневался, но приготовил и удивился. Нежно вкусный салат Снежная королева

Поверьте, арахис в этом салате дает свой роскошный вкус и аромат, такой контраст всех вкусов делает из этого салата настоящий кулинарный шедевр.

Я сомневался, но приготовил и удивился. Нежно вкусный салат Снежная королева

 

 

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