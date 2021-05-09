Почему шашлык по-армянски готовится быстрее остальных. Рецепт маринада для мяса и другие тонкости приготовления

Благодаря рецепту такого маринада, любое мясо можно готовить на мангале уже через 45 минут после того, как замариновали. Шашлык получается очень вкусным, самым лучшим из всех.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло растительное нерафинированное, 200 – 300 мл;

лук, 2 – 3 шт;

специи и соль по вкусу, перец горошком, кориандр, ароматные травы;

мясо любое (свинина, баранина).

Процесс приготовления

Масло растительное наливаем в емкость.

Совет: перец горошком, кориандр и прочие специи не нужно брать уже в измельченном виде. Эффективнее взять целыми зернами и немного измельчить ступкой. Соль и прочие добавки берите по вкусу.

Специи всыпаем в масло и оставляем на 20 – 30 минут, что оно пропиталось ароматами.

Лук режем толстыми кольцами.

Одну большую луковицу мелко рубим и руками перетираем, чтобы появился сок.

Измельченный лук с соком смешиваем с маслом и укладываем туда кусочки мяса.

Перемешиваем все руками. Маринад должен полностью покрыть мясо.

Маринуем около 40 минут. Если хотите дольше, тогда можно еще поперчить.

Нанизываем мясо вперемешку с луком и готовим шашлык.

Вот так быстро и очень вкусно, можно сделать одно из любимых блюд.

Почему армянский шашлык готовится быстро?