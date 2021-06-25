Это объедение: за считанные минуты вкуснятина на столе! Кабачки с намазкой

Даже самые простые кабачки можно подать с таким вкусным соусом, что подучается роскошное, праздничное блюдо, отличное дополнение к мясным закускам и салатам из свежих овощей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- мука, 1 ст.л;
- сметана, 2 ст.л;
- горчица по вкусу, 0.5 ч.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- специи, соль, перец;
- укроп.
Процесс приготовления
Кабачок промываем и режем кружочками.
Посыпаем специями, паприкой, мукой и обжариваем на растительном масле.
Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла.
Сметану смешиваем с тертым чесноком, мелко резанным укропом и горчицей.
Совет: в соус кроме укропа добавляют любую зелень, даже зеленый лук.
Каждый кружочек кабачка смазываем соусом и выкладываем на блюдо.
Многие делают соус на натуральном йогурте или майонезе с высоким процентом жирности, получается вкусно. Можно посыпать кабачки с соусом обжаренным кунжутом.
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