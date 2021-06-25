Это объедение: за считанные минуты вкуснятина на столе! Кабачки с намазкой

Даже самые простые кабачки можно подать с таким вкусным соусом, что подучается роскошное, праздничное блюдо, отличное дополнение к мясным закускам и салатам из свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

мука, 1 ст.л;

сметана, 2 ст.л;

горчица по вкусу, 0.5 ч.л;

чеснок, 2 зубчика;

специи, соль, перец;

укроп.

Процесс приготовления

Кабачок промываем и режем кружочками.

Посыпаем специями, паприкой, мукой и обжариваем на растительном масле.

Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла.

Сметану смешиваем с тертым чесноком, мелко резанным укропом и горчицей.

Совет: в соус кроме укропа добавляют любую зелень, даже зеленый лук.

Каждый кружочек кабачка смазываем соусом и выкладываем на блюдо.

Многие делают соус на натуральном йогурте или майонезе с высоким процентом жирности, получается вкусно. Можно посыпать кабачки с соусом обжаренным кунжутом.