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Это объедение: за считанные минуты вкуснятина на столе! Кабачки с намазкой

Даже самые простые кабачки можно подать с таким вкусным соусом, что подучается роскошное, праздничное блюдо, отличное дополнение к мясным закускам и салатам из свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 1 шт;
  • мука, 1 ст.л;
  • сметана, 2 ст.л;
  • горчица по вкусу, 0.5 ч.л;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • специи, соль, перец;
  • укроп.

Процесс приготовления

Кабачок промываем и режем кружочками.

Посыпаем специями, паприкой, мукой и обжариваем на растительном масле.

Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы убрать излишки масла.

Сметану смешиваем с тертым чесноком, мелко резанным укропом и горчицей.

Совет: в соус кроме укропа добавляют любую зелень, даже зеленый лук.

Каждый кружочек кабачка смазываем соусом и выкладываем на блюдо.

Это объедение: за считанные минуты вкуснятина на столе! Кабачки с намазкой

Многие делают соус на натуральном йогурте или майонезе с высоким процентом жирности, получается вкусно. Можно посыпать кабачки с соусом обжаренным кунжутом.

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