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Булочки с заварным кремом. Нежные и очень ароматные булочки

Булочки с заварным кремом получаются нежнейшими и безумно вкусными.

Булочки с заварным кремом: ингредиенты

Булочки с заварным кремом

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Молоко — 550 мл. (пятьсот пятьдесят миллилитров)
  4. Яйца — одна штука (одна штука)
  5. Сухие дрожжи — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  6. Яичный желток — 3 шт. (три штуки)
  7. Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  8. Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  10. Ванилин — 1 п. (один пакетик)
  11. Соль — 1/3 ч. л (одна чайная ложка)
  12. Сухое молоко — 12 гр. (двенадцать грамм)

Способ приготовления:

Булочки с заварным кремом. Нежные и очень ароматные булочки 3

  • Смешайте просеянную муку, 80 гр. сахара, сухое молоко, соль и перемешайте.
  • Яйцо взбейте вилкой, добавьте 200 мл. молока и дрожжи, перемешайте.
  • Постепенно добавьте молочно-яичную смесь к сухой смеси и замесите тесто.
  • В тесто введите растопленное масло (40 гр.), ещё раз вымесите, оно должно липнуть к рукам.
  • Тесто выложите в миску и накройте полотенцем на пару часов.
  • Приготовьте крем: крахмал разведите в 350 мл. тёплого молока, вложите 2 желтка, 70 гр. сахара, ванилин и перемешайте.
  • Крем варите, постоянно помешивая, до того момента, пока крем начнёт булькать.
  • Затем крем остудите, вложите размягчённое масло и слегка взбейте.
  • Затем влейте лимонный сок и взбейте ещё раз.
  • Разделите тесто на 14 кусочков, раскатайте каждый из них, отступив от края 3 см. поместите крем, накройте крем тестом и зашипите края.
  • Оставшееся тесто нарежьте полосками и сверните как на фото.
  • Сверху смажьте желтком и выпекайте при 180 градусов 15 минут до золотистого цвета.
  • Готовые булочки можете посыпать сахарной пудрой.

Булочки с заварным кремом — настолько нежные, что просто растают во рту

Булочки с заварным кремом. Нежные и очень ароматные булочки 4

Пеките на здоровье!

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