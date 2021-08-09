Булочки с заварным кремом. Нежные и очень ароматные булочки

Булочки с заварным кремом получаются нежнейшими и безумно вкусными.
Булочки с заварным кремом: ингредиенты
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Молоко — 550 мл. (пятьсот пятьдесят миллилитров)
- Яйца — одна штука (одна штука)
- Сухие дрожжи — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Яичный желток — 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лимонный сок — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванилин — 1 п. (один пакетик)
- Соль — 1/3 ч. л (одна чайная ложка)
- Сухое молоко — 12 гр. (двенадцать грамм)
Способ приготовления:
- Смешайте просеянную муку, 80 гр. сахара, сухое молоко, соль и перемешайте.
- Яйцо взбейте вилкой, добавьте 200 мл. молока и дрожжи, перемешайте.
- Постепенно добавьте молочно-яичную смесь к сухой смеси и замесите тесто.
- В тесто введите растопленное масло (40 гр.), ещё раз вымесите, оно должно липнуть к рукам.
- Тесто выложите в миску и накройте полотенцем на пару часов.
- Приготовьте крем: крахмал разведите в 350 мл. тёплого молока, вложите 2 желтка, 70 гр. сахара, ванилин и перемешайте.
- Крем варите, постоянно помешивая, до того момента, пока крем начнёт булькать.
- Затем крем остудите, вложите размягчённое масло и слегка взбейте.
- Затем влейте лимонный сок и взбейте ещё раз.
- Разделите тесто на 14 кусочков, раскатайте каждый из них, отступив от края 3 см. поместите крем, накройте крем тестом и зашипите края.
- Оставшееся тесто нарежьте полосками и сверните как на фото.
- Сверху смажьте желтком и выпекайте при 180 градусов 15 минут до золотистого цвета.
- Готовые булочки можете посыпать сахарной пудрой.
Булочки с заварным кремом — настолько нежные, что просто растают во рту
Пеките на здоровье!
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