Мясо под шубкой: очень необычное и вкусное блюдо

Мясо под шубкой! Попробуйте приготовить завтра на ужин очень необычное и вкусное блюдо по нашему рецепту. Мясо под капустной шубой получается просто объедение.

Мясо под шубкой: ингредиенты

половина килограмма капусты

четыреста граммов говядины

одна морковь

одна луковица

половина чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

четыре столовые ложки растительного масла

сто пятьдесят граммов сыра

пять столовых ложек сметаны

Мясо под шубкой: как приготовить

Для начала нужно подготовить мясо:

Мясо филе хорошо помыть под проточной водой.

Нарезать его на порционные кусочки.

А теперь надо приготовить овощи для шубы:

Белокочанную капусту нашинковать соломкой.

Морковь почистить, помыть и натереть на крупной терке.

Репчатый лук очистить и нарезать тонкими четверть кольцами.

Капусту положить в миску и добавить половину чайной ложки соли.

Доложить к капусте лавровый лист и добавить черный молотый перец.

Влить столовую ложку растительного масла и все перемешать.

Ну а сейчас нужно соединить блюдо:

Подходящий противень смазать сливочным маслом.

На дно положить кусочки мяса и подсолить его.

Добавить черный перец и все перемешать.

Вторым слоем следует выложить лук.

Третьим слоем выложить морковь.

Поверх моркови выложить капусту.

Разровнять ложечкой слой капусты.

Сверху ровным слоем натереть сыр.

Верхним и последним слоем выложить сметану и разровнять ее. Вместо сметаны можно брать майонез.

Духовку заранее разогреть.

Отправить мясо под шубой в духовку.

Запекать блюдо следует около часа при температуре сто девяносто градусов. Готовность блюдо определяется по мягкости капусты.

Если корочка зарумянилась, а мясо еще не совсем готово, то следует накрыть блюдо фольгой и готовить еще десять минут.

Вот и все наше необычное и очень вкусное блюдо готово.

Достаньте мясо под капустной шубой из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте на стол.

Мясо под шубкой: готов

Приятного аппетита!