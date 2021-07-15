Мясо под шубкой: очень необычное и вкусное блюдо

Мясо под шубкой! Попробуйте приготовить завтра на ужин очень необычное и вкусное блюдо по нашему рецепту. Мясо под капустной шубой получается просто объедение.
Мясо под шубкой: ингредиенты
- половина килограмма капусты
- четыреста граммов говядины
- одна морковь
- одна луковица
- половина чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
- четыре столовые ложки растительного масла
- сто пятьдесят граммов сыра
- пять столовых ложек сметаны
Мясо под шубкой: как приготовить
Для начала нужно подготовить мясо:
- Мясо филе хорошо помыть под проточной водой.
- Нарезать его на порционные кусочки.
А теперь надо приготовить овощи для шубы:
- Белокочанную капусту нашинковать соломкой.
- Морковь почистить, помыть и натереть на крупной терке.
- Репчатый лук очистить и нарезать тонкими четверть кольцами.
- Капусту положить в миску и добавить половину чайной ложки соли.
- Доложить к капусте лавровый лист и добавить черный молотый перец.
- Влить столовую ложку растительного масла и все перемешать.
Ну а сейчас нужно соединить блюдо:
- Подходящий противень смазать сливочным маслом.
- На дно положить кусочки мяса и подсолить его.
- Добавить черный перец и все перемешать.
- Вторым слоем следует выложить лук.
- Третьим слоем выложить морковь.
- Поверх моркови выложить капусту.
- Разровнять ложечкой слой капусты.
- Сверху ровным слоем натереть сыр.
- Верхним и последним слоем выложить сметану и разровнять ее. Вместо сметаны можно брать майонез.
- Духовку заранее разогреть.
- Отправить мясо под шубой в духовку.
- Запекать блюдо следует около часа при температуре сто девяносто градусов. Готовность блюдо определяется по мягкости капусты.
- Если корочка зарумянилась, а мясо еще не совсем готово, то следует накрыть блюдо фольгой и готовить еще десять минут.
Вот и все наше необычное и очень вкусное блюдо готово.
Достаньте мясо под капустной шубой из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте на стол.
Мясо под шубкой: готов
Приятного аппетита!
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