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Мясо под шубкой: очень необычное и вкусное блюдо

Мясо под шубкой! Попробуйте приготовить завтра на ужин очень необычное и вкусное блюдо по нашему рецепту. Мясо под капустной шубой получается просто объедение.

Мясо под шубкой: ингредиенты

  • половина килограмма капусты
  • четыреста граммов говядины
  • одна морковь
  • одна луковица
  • половина чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу
  • четыре столовые ложки растительного масла
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • пять столовых ложек сметаны

Мясо под шубкой: как приготовить

Для начала нужно подготовить мясо:

  • Мясо филе хорошо помыть под проточной водой.
  • Нарезать его на порционные кусочки.

Мясо под шубкой

А теперь надо приготовить овощи для шубы:

  • Белокочанную капусту нашинковать соломкой.
  • Морковь почистить, помыть и натереть на крупной терке.
  • Репчатый лук очистить и нарезать тонкими четверть кольцами.

Мясо под шубкой

  • Капусту положить в миску и добавить половину чайной ложки соли.
  • Доложить к капусте лавровый лист и добавить черный молотый перец.
  • Влить столовую ложку растительного масла и все перемешать.

Ну а сейчас нужно соединить блюдо:

  • Подходящий противень смазать сливочным маслом.
  • На дно положить кусочки мяса и подсолить его.
  • Добавить черный перец и все перемешать.
  • Вторым слоем следует выложить лук.
  • Третьим слоем выложить морковь.
  • Поверх моркови выложить капусту.
  • Разровнять ложечкой слой капусты.
  • Сверху ровным слоем натереть сыр.
  • Верхним и последним слоем выложить сметану и разровнять ее. Вместо сметаны можно брать майонез.
  • Духовку заранее разогреть.

Мясо под шубкой

  • Отправить мясо под шубой в духовку.
  • Запекать блюдо следует около часа при температуре сто девяносто градусов. Готовность блюдо определяется по мягкости капусты.
  • Если корочка зарумянилась, а мясо еще не совсем готово, то следует накрыть блюдо фольгой и готовить еще десять минут.

Мясо под шубкой

Вот и все наше необычное и очень вкусное блюдо готово.

Достаньте мясо под капустной шубой из духовки, разрежьте на порционные кусочки и подайте на стол.

Мясо под шубкой: готов

Приятного аппетита!

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