Закуска с творожным сыром и помидорами. Вкуснейшая закуска к столу

Закуска с творожным сыром и помидорами получается довольно нарядным и ярким блюдом на каждый день.

Закуска с творожным сыром и помидорами: ингредиенты

Сметана – 35 г. (тридцать пять грамм) Помидор – 3 шт. (три штуки) Огурец – 1 шт. (одна штука) Творожный сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Болгарский перец – 1 шт. (одна штука) Чеснок – 1 з. (один зубчик) Укроп – 1 п. (один пучок) Чёрный молотый перец – по вкусу Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Творожный сыр отправьте в отдельную ёмкость и добавьте предварительно измельчённый укроп.

После добавьте чёрный молотый перец, сметану, продавленный через пресс чеснок и соль. Всё хорошо перемешайте.

После болгарский перец очистите от перегородок и семян. Меко нарежьте эти ингредиенты.

Помидоры вымойте и обсушите. Нарежьте шайбами, уложите на бумажное полотенце. Промокните верх другим бумажным полотенцем.

Соберите закуску. Творожную начинку равными частями выложите на помидоры.

Разместите подготовленные перец и огурцы.

Украсьте веточкой укропа и подайте к столу.

Закуска с творожным сыром и помидорами — простая но очень вкусная.

Готовьте на здоровье!