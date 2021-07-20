Закуска с творожным сыром и помидорами. Вкуснейшая закуска к столу

Закуска с творожным сыром и помидорами получается довольно нарядным и ярким блюдом на каждый день.

Закуска с творожным сыром и помидорами: ингредиенты

Закуска с творожным сыром и помидорами

  1. Сметана – 35 г. (тридцать пять грамм)
  2. Помидор – 3 шт. (три штуки)
  3. Огурец – 1 шт. (одна штука)
  4. Творожный сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Болгарский перец – 1 шт. (одна штука)
  6. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  7. Укроп – 1 п. (один пучок)
  8. Чёрный молотый перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Творожный сыр отправьте в отдельную ёмкость и добавьте предварительно измельчённый укроп.
  • После добавьте чёрный молотый перец, сметану, продавленный через пресс чеснок и соль. Всё хорошо перемешайте.
  • После болгарский перец очистите от перегородок и семян. Меко нарежьте эти ингредиенты.
  • Помидоры вымойте и обсушите. Нарежьте шайбами, уложите на бумажное полотенце. Промокните верх другим бумажным полотенцем.
  • Соберите закуску. Творожную начинку равными частями выложите на помидоры.
  • Разместите подготовленные перец и огурцы.
  • Украсьте веточкой укропа и подайте к столу.

Закуска с творожным сыром и помидорами  — простая но очень вкусная.

Закуска с творожным сыром и помидорами. Вкуснейшая закуска к столу 2

Готовьте на здоровье!

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