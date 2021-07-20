Закуска с творожным сыром и помидорами. Вкуснейшая закуска к столу

Закуска с творожным сыром и помидорами получается довольно нарядным и ярким блюдом на каждый день.
Закуска с творожным сыром и помидорами: ингредиенты
- Сметана – 35 г. (тридцать пять грамм)
- Помидор – 3 шт. (три штуки)
- Огурец – 1 шт. (одна штука)
- Творожный сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Болгарский перец – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Укроп – 1 п. (один пучок)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Творожный сыр отправьте в отдельную ёмкость и добавьте предварительно измельчённый укроп.
- После добавьте чёрный молотый перец, сметану, продавленный через пресс чеснок и соль. Всё хорошо перемешайте.
- После болгарский перец очистите от перегородок и семян. Меко нарежьте эти ингредиенты.
- Помидоры вымойте и обсушите. Нарежьте шайбами, уложите на бумажное полотенце. Промокните верх другим бумажным полотенцем.
- Соберите закуску. Творожную начинку равными частями выложите на помидоры.
- Разместите подготовленные перец и огурцы.
- Украсьте веточкой укропа и подайте к столу.
Закуска с творожным сыром и помидорами — простая но очень вкусная.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии