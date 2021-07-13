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Просто сложите овощи в банку и уберите в холодильник. Рецепт простой и вкусной закуски

Рецептов сухого маринования овощей сегодня достаточно много, но я уже давно выбрала один, который помогает быстро и просто сделать оригинальную и пикантную закуску на праздничный стол или для пикника с друзьями.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры и огурцы по 1 кг;
  • укроп, зонтик, зелень укропа;
  • зелень петрушки;
  • чеснок, 6 зубчиков;
  • лук белый или красный, 1 шт;
  • острый перчик, 1 шт;
  • соль, 1.5 ст.л.

Процесс приготовления

Мариновать будет в 3 л банке или можно взять емкость с крышкой, в которой будет удобно периодически встряхивать.

Овощи промываем и просушиваем от капель воды.

Режем овощи произвольными кусками, не мелкими кубиками.

Зелень берите по большому пучку, она никогда не будет лишней.

Чеснок режем дольками, лук – кольцами или полукольцами.

Укладываем все слоями в банку, засыпаем солью и накрываем крышкой.

Встряхиваем банку, чтобы соль осела на всех овощах.

Отправляем емкость в холодильник на 10 часов, стараясь через 1 – 3 часа переворачивать банку.

Просто сложите овощи в банку и уберите в холодильник. Рецепт простой и вкусной закуски

Овощи, сделанные таким образом, получаются плотными, ароматными, с пикантным вкусом. Это идеальное дополнение к шашлыкам и жареной на мангале рыбе, картофелю по-домашнему или просто приготовленной на сковороде.

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