Просто сложите овощи в банку и уберите в холодильник. Рецепт простой и вкусной закуски

Рецептов сухого маринования овощей сегодня достаточно много, но я уже давно выбрала один, который помогает быстро и просто сделать оригинальную и пикантную закуску на праздничный стол или для пикника с друзьями.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры и огурцы по 1 кг;

укроп, зонтик, зелень укропа;

зелень петрушки;

чеснок, 6 зубчиков;

лук белый или красный, 1 шт;

острый перчик, 1 шт;

соль, 1.5 ст.л.

Процесс приготовления

Мариновать будет в 3 л банке или можно взять емкость с крышкой, в которой будет удобно периодически встряхивать.

Овощи промываем и просушиваем от капель воды.

Режем овощи произвольными кусками, не мелкими кубиками.

Зелень берите по большому пучку, она никогда не будет лишней.

Чеснок режем дольками, лук – кольцами или полукольцами.

Укладываем все слоями в банку, засыпаем солью и накрываем крышкой.

Встряхиваем банку, чтобы соль осела на всех овощах.

Отправляем емкость в холодильник на 10 часов, стараясь через 1 – 3 часа переворачивать банку.