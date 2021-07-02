Шоколадный торт со сгущёнкой. Гости потребуют еще один кусочек

Шоколадный торт со сгущёнкой получается таким нежным, что просто растает у вас во рту.
Шоколадный торт со сгущёнкой: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Жирная сметана или сливки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Ром — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Какао — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ванилин
Крем:
- Масло — 100 гр. (сто грамм)
- Сливки 35% — 200 гр. (двести грамм)
- Вареная сгущёнка — 200 гр. (двести грамм)
- Ром — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Ванилин — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Пошаговое приготовление:
- Муку, какао и разрыхлитель смешайте и просейте в отдельную миску. Все остальные ингредиенты взбейте, добавьте к ним сухие продукты и взбейте, до получения гладкого состояния.
- Вырежьте из пергамента 5-6 кругов диаметром с форму для выпекания, слегка смажьте маслом.
- По одному выливайте тесто и распределяйте по всей поверхности.
- При 180 градусах выпекайте 5-6 минут и снимайте с бумаги ещё тёплыми.
- Приготовьте крем: взбейте со сливками 100 гр. сгущёнки, добавьте ром и ванилин, затем взбейте 100 грамм сгущёнки с маслом. Соедините оба крема и перемешайте венчиком.
- Соберите торт, промазывая каждый корж кремом.
Шоколадный торт со сгущёнкой — очень нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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