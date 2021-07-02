Шоколадный торт со сгущёнкой. Гости потребуют еще один кусочек

Шоколадный торт со сгущёнкой получается таким нежным, что просто растает у вас во рту.

Шоколадный торт со сгущёнкой: ингредиенты

Шоколадный торт со сгущёнкой

Тесто:

  1. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Жирная сметана или сливки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Молоко — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Ром — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Какао — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  8. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  9. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  10. Ванилин

Крем:

  1. Масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Сливки 35% — 200 гр. (двести грамм)
  3. Вареная сгущёнка — 200 гр. (двести грамм)
  4. Ром — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Ванилин — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Муку, какао и разрыхлитель смешайте и просейте в отдельную миску. Все остальные ингредиенты взбейте, добавьте к ним сухие продукты и взбейте, до получения гладкого состояния.
  • Вырежьте из пергамента 5-6 кругов диаметром с форму для выпекания, слегка смажьте маслом.
  • По одному выливайте тесто и распределяйте по всей поверхности.
  • При 180 градусах выпекайте 5-6 минут и снимайте с бумаги ещё тёплыми.
  • Приготовьте крем: взбейте со сливками 100 гр. сгущёнки, добавьте ром и ванилин, затем взбейте 100 грамм сгущёнки с маслом.
    Соедините оба крема и перемешайте венчиком.
  • Соберите торт, промазывая каждый корж кремом.

Шоколадный торт со сгущёнкой — очень нежный и вкусный.

Шоколадный торт со сгущёнкой. Гости потребуют еще один кусочек 2

Пеките на здоровье!

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