Вкуснейшее Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно – на завтрак, обед и ужин

Приготовим на ужин, обед или завтрак вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно.
Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно: ингредиенты
- один кабачок среднего размера
- половинка красного болгарского перца
- половина килограмма колбасы или же сосисок
- сто граммов сыра
- два яйца
- несколько веточек петрушки
- соль и перец– по вкусу
- мука – для панировки
- растительное масло – для обжарки
Как приготовить блюдо из кабачков быстро и вкусно
Нужно начать с кабачков:
- Кабачок хорошо помыть и почистить.
- Затем разделить пополам, удалить семена и нарезать на колечки.
- Муку положить в полиэтиленовый пакет. Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо все смешать.
- Отправить туда кабачковые колечки и хорошо их обвалять в муке.
- В сковороду налить растительное масло и немного его нагреть.
- Кабачковые колечки из пакета отправить в сковороду и обжарить их с двух сторон почти до готовности.
Пока кабачок обжаривается, надо сделать начинку:
- Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.
- Сверху через крупную терку натереть сыр. Все тщательно взбить вилочкой.
- Колбасу нарезать мелкими кубиками и добавить в яичную массу.
- Перец хорошо помыть и половинку нарезать мелким кубиком. Отправить к яйцам и колбасе.
- Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарубить. Все хорошенечко перемешать.
Вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно – последний этап:
- Кабачки перевернуть на сковороде и посередине выложить приготовленную начинку.
- Накрыть сковороду крышкой и держать на огне еще пять минут.
- Затем кабачки вновь перевернуть и поджаривать еще пару минут.
Ну вот вкуснейшее блюдо из кабачков на завтрак, обед или ужин готово. Нужно выложить его на красивую тарелочку, присыпать паприкой и можно подавать на стол.
Приятного всем аппетита!
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