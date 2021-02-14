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Вкуснейшее Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно – на завтрак, обед и ужин

Приготовим на ужин, обед или завтрак вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно.

Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно: ингредиенты

  • один кабачок среднего размера
  • половинка красного болгарского перца
  • половина килограмма колбасы или же сосисок
  • сто граммов сыра
  • два яйца
  • несколько веточек петрушки
  • соль и перец– по вкусу
  • мука – для панировки
  • растительное масло – для обжарки

Как приготовить блюдо из кабачков быстро и вкусно

Нужно начать с кабачков:

  • Кабачок хорошо помыть и почистить.

блюдо из кабачков быстро и вкусно

  • Затем разделить пополам, удалить семена и нарезать на колечки.
  • Муку положить в полиэтиленовый пакет. Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо все смешать.
  • Отправить туда кабачковые колечки и хорошо их обвалять в муке.
  • В сковороду налить растительное масло и немного его нагреть.

Вкуснейшее Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно – на завтрак, обед и ужин

  • Кабачковые колечки из пакета отправить в сковороду и обжарить их с двух сторон почти до готовности.

Пока кабачок обжаривается, надо сделать начинку:

  • Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.
  • Сверху через крупную терку натереть сыр. Все тщательно взбить вилочкой.
  • Колбасу нарезать мелкими кубиками и добавить в яичную массу.
  • Перец хорошо помыть и половинку нарезать мелким кубиком. Отправить к яйцам и колбасе.
  • Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарубить.
    Все хорошенечко перемешать.

Вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно – последний этап:

  • Кабачки перевернуть на сковороде и посередине выложить приготовленную начинку.

блюдо из кабачков быстро и вкусно

  • Накрыть сковороду крышкой и держать на огне еще пять минут.
  • Затем кабачки вновь перевернуть и поджаривать еще пару минут.

Ну вот вкуснейшее блюдо из кабачков на завтрак, обед или ужин готово. Нужно выложить его на красивую тарелочку, присыпать паприкой и можно подавать на стол.

Приятного всем аппетита!

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