Вкуснейшее Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно – на завтрак, обед и ужин

Приготовим на ужин, обед или завтрак вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно.

Блюдо из Кабачков Быстро и Вкусно: ингредиенты

один кабачок среднего размера

половинка красного болгарского перца

половина килограмма колбасы или же сосисок

сто граммов сыра

два яйца

несколько веточек петрушки

соль и перец– по вкусу

мука – для панировки

растительное масло – для обжарки

Как приготовить блюдо из кабачков быстро и вкусно

Нужно начать с кабачков:

Кабачок хорошо помыть и почистить.

Затем разделить пополам, удалить семена и нарезать на колечки.

Муку положить в полиэтиленовый пакет. Добавить соль и перец по вкусу. Хорошо все смешать.

Отправить туда кабачковые колечки и хорошо их обвалять в муке.

В сковороду налить растительное масло и немного его нагреть.

Кабачковые колечки из пакета отправить в сковороду и обжарить их с двух сторон почти до готовности.

Пока кабачок обжаривается, надо сделать начинку:

Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.

Сверху через крупную терку натереть сыр. Все тщательно взбить вилочкой.

Колбасу нарезать мелкими кубиками и добавить в яичную массу.

Перец хорошо помыть и половинку нарезать мелким кубиком. Отправить к яйцам и колбасе.

Зелень помыть, просушить полотенцем и мелко нарубить. Все хорошенечко перемешать.

Вкуснейшее блюдо из кабачков быстро и вкусно – последний этап:

Кабачки перевернуть на сковороде и посередине выложить приготовленную начинку.

Накрыть сковороду крышкой и держать на огне еще пять минут.

Затем кабачки вновь перевернуть и поджаривать еще пару минут.

Ну вот вкуснейшее блюдо из кабачков на завтрак, обед или ужин готово. Нужно выложить его на красивую тарелочку, присыпать паприкой и можно подавать на стол.

Приятного всем аппетита!