Что добавить в банку с консервированными огурцами, чтобы рассол был чистый, как слеза

Чтобы сделать вкусные заготовки, а огурцы ароматными и хрустящими, необходимо все правильно делать и соблюдать технологию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 600 г;
- вода, 1 л;
- сахар, 200 г;
- соль, 35 г;
- уксус, 200 мл;
- листики смородины, хрена, зонтики укропа, чеснок;
- перец горошком и душистый.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем на 2 часа чистой и холодной водой.
Банки и крышки стерилизуем.
Зелень промываем, чеснок чистим и режем дольками.
В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения и варим 5 минут, вливаем уксус, кипятим еще пару минут и выключаем плиту.
В банки раскладываем зелень и чеснок, перцы, выкладываем огурцы, заливаем маринадом.
Накрываем банки крышками и стерилизуем в кастрюле на полотенце в течение 20 минут с момента закипания.
Закручиваем крышки, банки переворачиваем и накрываем до остывания.
Хранить консервацию можно в кладовке или подвале.
Хрустящие огурчики прекрасно подходят в качестве закуски под любые блюда, даже просто с отварным картофелем.
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