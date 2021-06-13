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Что добавить в банку с консервированными огурцами, чтобы рассол был чистый, как слеза

Чтобы сделать вкусные заготовки, а огурцы ароматными и хрустящими, необходимо все правильно делать и соблюдать технологию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 600 г;
  • вода, 1 л;
  • сахар, 200 г;
  • соль, 35 г;
  • уксус, 200 мл;
  • листики смородины, хрена, зонтики укропа, чеснок;
  • перец горошком и душистый.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем на 2 часа чистой и холодной водой.

Банки и крышки стерилизуем.

Зелень промываем, чеснок чистим и режем дольками.

В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения и варим 5 минут, вливаем уксус, кипятим еще пару минут и выключаем плиту.

В банки раскладываем зелень и чеснок, перцы, выкладываем огурцы, заливаем маринадом.

Накрываем банки крышками и стерилизуем в кастрюле на полотенце в течение 20 минут с момента закипания.

Закручиваем крышки, банки переворачиваем и накрываем до остывания.

Что добавить в банку с консервированными огурцами, чтобы рассол был чистый, как слеза

Хранить консервацию можно в кладовке или подвале.

Хрустящие огурчики прекрасно подходят в качестве закуски под любые блюда, даже просто с отварным картофелем.

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