Что добавить в банку с консервированными огурцами, чтобы рассол был чистый, как слеза

Чтобы сделать вкусные заготовки, а огурцы ароматными и хрустящими, необходимо все правильно делать и соблюдать технологию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 600 г;

вода, 1 л;

сахар, 200 г;

соль, 35 г;

уксус, 200 мл;

листики смородины, хрена, зонтики укропа, чеснок;

перец горошком и душистый.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем на 2 часа чистой и холодной водой.

Банки и крышки стерилизуем.

Зелень промываем, чеснок чистим и режем дольками.

В воде растворяем соль и сахар, доводим до кипения и варим 5 минут, вливаем уксус, кипятим еще пару минут и выключаем плиту.

В банки раскладываем зелень и чеснок, перцы, выкладываем огурцы, заливаем маринадом.

Накрываем банки крышками и стерилизуем в кастрюле на полотенце в течение 20 минут с момента закипания.

Закручиваем крышки, банки переворачиваем и накрываем до остывания.

Хранить консервацию можно в кладовке или подвале.