Пирог из лаваша Принцесса. Оригинальный и простой десерт на каждый день

Пирог из лаваша Принцесса интересен и незабываем на вкус. Готовить такой пирог очень легко, Вы можете добавить в начинку что-нибудь от себя.

Пирог из лаваша Принцесса: ингредиенты

Лаваш армянский — 140 г. (сто сорок грамм) Чёрная смородина замороженная — 40 г. (сорок грамм) Творог 0,1% брикетный — 390 г. (триста девяносто грамм) Кефир 2,5 % -й — 300 мл. 9триста миллилитров) Яйца — 2 шт. (две штуки) Сахарозаменитель — 10 гр. (десять грамм) Мак — 35 гр. (тридцать пять грамм)

Пошаговое приготовление:

Застелите форму лавашем так, чтобы остался бортик и он свисал по краям.

Вырежьте остальные лаваши диаметром 14 см, должно получиться 4 штуки.

Смешайте творог с пятью грамм сахарозаменителя и тридцатью грамм мака.

Смешайте кефир с пятью грамм сахарозаменителя и яйцами.

На первый слой лаваша налейте часть кефирной смеси, следом 1/5 часть творожной смеси, затем сверху кладите смородину, снова кефирную массу и накройте слоем лаваша. В этой последовательности делайте до последнего слоя.

В конце края первого лаваша заверните, на него вылейте остатки кефирной смеси, посыпьте маком.

Выпекайте 50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Охладите и можете попробовать.

Пирог из лаваша принцесса выглядит аппетитно и вкусно.

Готовьте и угощайте всех!