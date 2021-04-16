Пирог из лаваша Принцесса. Оригинальный и простой десерт на каждый день

Пирог из лаваша Принцесса интересен и незабываем на вкус. Готовить такой пирог очень легко, Вы можете добавить в начинку что-нибудь от себя.
Пирог из лаваша Принцесса: ингредиенты
- Лаваш армянский — 140 г. (сто сорок грамм)
- Чёрная смородина замороженная — 40 г. (сорок грамм)
- Творог 0,1% брикетный — 390 г. (триста девяносто грамм)
- Кефир 2,5 % -й — 300 мл. 9триста миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахарозаменитель — 10 гр. (десять грамм)
- Мак — 35 гр. (тридцать пять грамм)
Пошаговое приготовление:
- Застелите форму лавашем так, чтобы остался бортик и он свисал по краям.
- Вырежьте остальные лаваши диаметром 14 см, должно получиться 4 штуки.
- Смешайте творог с пятью грамм сахарозаменителя и тридцатью грамм мака.
- Смешайте кефир с пятью грамм сахарозаменителя и яйцами.
- На первый слой лаваша налейте часть кефирной смеси, следом 1/5 часть творожной смеси, затем сверху кладите смородину, снова кефирную массу и накройте слоем лаваша. В этой последовательности делайте до последнего слоя.
- В конце края первого лаваша заверните, на него вылейте остатки кефирной смеси, посыпьте маком.
- Выпекайте 50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
- Охладите и можете попробовать.
Пирог из лаваша принцесса выглядит аппетитно и вкусно.
Готовьте и угощайте всех!
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