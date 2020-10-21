Даже теста руками не касаюсь! Пока заваривается чай, я успеваю испечь яблочное овсяное печенье

Этот рецепт – мечта многих хозяек, которые вечно недовольны тем, что приходится руками вымешивать тесто и потом отмывать их и кухонные инструменты. Печенье мягкое, ароматное, полезное – никаких лишних калорий.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука,100 г + овсянка измельченная, 100 г;
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 90 г;
- яйцо,1 шт;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- ванильный сахар по вкусу;
- яблоки чищенные, 200 г.
Процесс приготовления
Яблоки очищаем от кожуры, трем на крупной терке или режем мелкими кусочками.
Размягчаем сливочное масло и перетираем с сахаром.
Добавляем в масло с сахаром яйцо и перемешиваем до однородности.
Сухие ингредиенты соединяем.
Всыпаем сухую смесь в жидкую основу и вымешиваем тесто.
Вводим яблоки и хорошо перемешиваем венчиком или лопаткой.
Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем печенье.
Совет: если у вас есть кондитерский мешок, воспользуйтесь им, но без насади или просто пищевым, плотным пакетом, отрезав уголок и выдавливая порции теста.
Духовку разогреваем до 190 градусов и выпекаем около 12 – 4 минут до легкой золотистости.
Печень должно быть светлым, не пересушенным.
Когда остынет, посыпаем сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей, но это по вкусу, у меня в семье все так любят.
Иногда я в тесто еще добавляю небольшую горсть измельченных грецких орехов, которые в сочетании с яблоками и корицей, дают просто неповторимый вкус и аромат.
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