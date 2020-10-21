Даже теста руками не касаюсь! Пока заваривается чай, я успеваю испечь яблочное овсяное печенье

Этот рецепт – мечта многих хозяек, которые вечно недовольны тем, что приходится руками вымешивать тесто и потом отмывать их и кухонные инструменты. Печенье мягкое, ароматное, полезное – никаких лишних калорий.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука,100 г + овсянка измельченная, 100 г;

масло сливочное, 100 г;

сахар, 90 г;

яйцо,1 шт;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

ванильный сахар по вкусу;

яблоки чищенные, 200 г.

Процесс приготовления

Яблоки очищаем от кожуры, трем на крупной терке или режем мелкими кусочками.

Размягчаем сливочное масло и перетираем с сахаром.

Добавляем в масло с сахаром яйцо и перемешиваем до однородности.

Сухие ингредиенты соединяем.

Всыпаем сухую смесь в жидкую основу и вымешиваем тесто.

Вводим яблоки и хорошо перемешиваем венчиком или лопаткой.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем печенье.

Совет: если у вас есть кондитерский мешок, воспользуйтесь им, но без насади или просто пищевым, плотным пакетом, отрезав уголок и выдавливая порции теста.

Духовку разогреваем до 190 градусов и выпекаем около 12 – 4 минут до легкой золотистости.

Печень должно быть светлым, не пересушенным.

Когда остынет, посыпаем сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей, но это по вкусу, у меня в семье все так любят.

Иногда я в тесто еще добавляю небольшую горсть измельченных грецких орехов, которые в сочетании с яблоками и корицей, дают просто неповторимый вкус и аромат.