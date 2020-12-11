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Крабовый салат с кукурузой: яркий, сочный, всеми любимый салат

Крабовый салат с кукурузой получается невероятно ярким, красивым и сочным. Салат легкий, вкусный. Он является частым гостем на многих столах.

Крабовый салат с кукурузой: ингредиенты

Крабовый салат с кукурузой

  1. 4 (четыре) шт – яиц
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – крабовых палочек
  3. 200 (двести) гр – кукурузы
  4. 1 (одна) шт – огурцов
  5. Соль по вкусу
  6. 4 (четыре) ст. ложки – майонеза

Крабовый салат с кукурузой: рецепт

Крабовый салат с кукурузой

  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Огурец тоже нарежьте мелким кубиком
  • Крабовые палочки также
  • В посуду выложите кукурузу, яйца, крабовые палочки и огурец. Перемешайте. Добавьте зелень и немного посолите. Но учтите, палочки и так соленые, будьте осторожны
  • Заправьте салат майонезом и перемешайте еще раз. Я никогда не готовлю с рисом. По мне, так салат получается легким. А зелень использую чисто для украшения. Заправлять сметаной мне не нравится, с майонезом все же вкуснее. Но как говорится на вкус и цвет…

Крабовый салат с кукурузой готов: Видео

Замечательный вариант и для новогоднего стола! В нашем доме ни один праздник не обходится без этого салатика. На здоровье.

Крабовый салат с кукурузой

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