Крабовый салат с кукурузой: яркий, сочный, всеми любимый салат

Крабовый салат с кукурузой получается невероятно ярким, красивым и сочным. Салат легкий, вкусный. Он является частым гостем на многих столах.

Крабовый салат с кукурузой: ингредиенты

4 (четыре) шт – яиц 250 (двести пятьдесят) гр – крабовых палочек 200 (двести) гр – кукурузы 1 (одна) шт – огурцов Соль по вкусу 4 (четыре) ст. ложки – майонеза

Крабовый салат с кукурузой: рецепт

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Огурец тоже нарежьте мелким кубиком

Крабовые палочки также

В посуду выложите кукурузу, яйца, крабовые палочки и огурец. Перемешайте. Добавьте зелень и немного посолите. Но учтите, палочки и так соленые, будьте осторожны

Заправьте салат майонезом и перемешайте еще раз. Я никогда не готовлю с рисом. По мне, так салат получается легким. А зелень использую чисто для украшения. Заправлять сметаной мне не нравится, с майонезом все же вкуснее. Но как говорится на вкус и цвет…

Крабовый салат с кукурузой готов: Видео

Замечательный вариант и для новогоднего стола! В нашем доме ни один праздник не обходится без этого салатика. На здоровье.