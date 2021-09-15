Скатерть-Самобранка

5 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром. Закуска, которая впечатляет простой гениальностью

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром получается очень вкусной и сытной. Это — идеальный завтрак для всей семьи.

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром: ингредиенты

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром

  1. Слоеное тесто
  2. Майонез
  3. Твердый сыр
  4. Колбаса
  5. Яйцо для смазывания
  6. Зелень

Рецепт приготовления:

  • Раскатайте слоеное тесто, смажьте немного майонезом.
  • Колбасу и сыр натрите на майонез, посыпьте зеленью.
  • Сверните в рулет и нарежьте на кусочки.
  • Сверху смажьте яйцом и выпекайте в духовке.

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром — вкусно и быстро

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром. Закуска, которая впечатляет простой гениальностью 2

Готовьте на здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх