Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром. Закуска, которая впечатляет простой гениальностью

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром получается очень вкусной и сытной. Это — идеальный завтрак для всей семьи.
Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром: ингредиенты
- Слоеное тесто
- Майонез
- Твердый сыр
- Колбаса
- Яйцо для смазывания
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Раскатайте слоеное тесто, смажьте немного майонезом.
- Колбасу и сыр натрите на майонез, посыпьте зеленью.
- Сверните в рулет и нарежьте на кусочки.
- Сверху смажьте яйцом и выпекайте в духовке.
Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром — вкусно и быстро
Готовьте на здоровье!
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