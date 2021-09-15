Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром. Закуска, которая впечатляет простой гениальностью

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром получается очень вкусной и сытной. Это — идеальный завтрак для всей семьи.

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром: ингредиенты

Слоеное тесто Майонез Твердый сыр Колбаса Яйцо для смазывания Зелень

Рецепт приготовления:

Раскатайте слоеное тесто, смажьте немного майонезом.

Колбасу и сыр натрите на майонез, посыпьте зеленью.

Сверните в рулет и нарежьте на кусочки.

Сверху смажьте яйцом и выпекайте в духовке.

Выпечка из слоёного теста с колбасой и сыром — вкусно и быстро

Готовьте на здоровье!