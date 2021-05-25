Сладкие крекеры к чаю. Вкусный перекус для всей семьи

Сладкие крекеры к чаю получаются невероятно вкусными и ароматными.
Сладкие крекеры к чаю: ингредиенты
- Мука -250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сгущённое молоко – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Сливки (или нежирная сметана) – 7 ч. л. (семь чайных ложек)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Масло предварительно заморозьте в морозильнике минимум 2 часа.
- Муку просейте в миску, сделайте углубление в середине, положите туда натёртое на крупной тёрке или нарезанное кубиками масло.
- Замесите тесто быстро, иначе оно станет клейким и крекеры не получаться хрустящими.
- Муку с маслом тщательно разотрите в крошку, добавьте сахар, сливки и соль и быстро замесите тесто. Уберите тесто в холодильник н 1 час.
- Тесто раскатайте на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 5 мм. Тесто нарежьте с помощью формы для печенья с волнистыми краями.
- Противень смажьте маслом. Печенье выложите на противень, накалывайте вилкой поверх печенья. Верх печенья смажьте сгущённым молоком.
- Запекайте примерно 20 минут в разогретой до 150 градусов духовке до золотистого цвета.
Сладкие крекеры к чаю очень понравятся Вашим детям.
Пеките на здоровье!
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