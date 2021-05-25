Скатерть-Самобранка

5 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    нееее... курица пусть бегает... карп - так карп))))))Фаршированный кар...
  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...

Сладкие крекеры к чаю. Вкусный перекус для всей семьи

Сладкие крекеры к чаю получаются невероятно вкусными и ароматными.

Сладкие крекеры к чаю: ингредиенты

Сладкие крекеры к чаю

  1. Мука -250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сгущённое молоко – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  3. Сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  4. Сливки (или нежирная сметана) – 7 ч. л. (семь чайных ложек)
  5. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Масло предварительно заморозьте в морозильнике минимум 2 часа.
  • Муку просейте в миску, сделайте углубление в середине, положите туда натёртое на крупной тёрке или нарезанное кубиками масло.
  • Замесите тесто быстро, иначе оно станет клейким и крекеры не получаться хрустящими.
  • Муку с маслом тщательно разотрите в крошку, добавьте сахар, сливки и соль и быстро замесите тесто. Уберите тесто в холодильник н 1 час.
  • Тесто раскатайте на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 5 мм. Тесто нарежьте с помощью формы для печенья с волнистыми краями.
  • Противень смажьте маслом. Печенье выложите на противень, накалывайте вилкой поверх печенья. Верх печенья смажьте сгущённым молоком.
  • Запекайте примерно 20 минут в разогретой до 150 градусов духовке до золотистого цвета.

Сладкие крекеры к чаю очень понравятся Вашим детям.

Сладкие крекеры к чаю. Вкусный перекус для всей семьи 2

Пеките на здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить
Кольца кальмаров в хрустящем кляре
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Кольца кальмаров в хрустящем кляре

Читать
Жареная ставрида
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Жареная ставрида

Делаем драники сытнее: добавляем внутрь немного колбасы
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем драники сытнее: добавляем внутрь немного колбасы

Знаменитое польское печенье Мазурка — просто, но так вкусно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Знаменитое польское печенье Мазурка — просто, но так вкусно

Пикантные помидоры с чесноком и зеленью
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пикантные помидоры с чесноком и зеленью

Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Овощной салат из свежей капусты с огурцом и яйцами

Мороженное всего из двух ингредиентов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЧетыре вкуса

Мороженное всего из двух ингредиентов

Острый лосось получается с дымком и вкусом гриля, но готовим в обычной духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Острый лосось получается с дымком и вкусом гриля, но готовим в обычной духовке

Салат со свеклой и огурцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат со свеклой и огурцами

Почему скоро мы будем есть бутылки из-под воды, или Кулинарные тренды последнего 10-летия
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Почему скоро мы будем есть бутылки из-под воды, или Кулинарные тренды последнего 10-летия

Превращаем банку рыбных консервов в деликатесный рыбный паштет ровно за 5 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Превращаем банку рыбных консервов в деликатесный рыбный паштет ровно за 5 минут

Карамельный соус «Любовь к себе»
Материал, выбранный редакторами МиртесенДиавельторос

Карамельный соус «Любовь к себе»

Только мука, яйца и сыр: из простых ингредиентов получаем пирог в семь слоев
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Только мука, яйца и сыр: из простых ингредиентов получаем пирог в семь слоев

Сливовый пирог в сковороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Сливовый пирог в сковороде

Перец в СЛАДКОМ МАРИНАДЕ: пальчики оближешь
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Перец в СЛАДКОМ МАРИНАДЕ: пальчики оближешь

ИТАЛЬЯНСКИЙ сливочный пирог со СМЕТАНОЙ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

ИТАЛЬЯНСКИЙ сливочный пирог со СМЕТАНОЙ

Кабачковые рулетики
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Кабачковые рулетики

Превращаем обычное пюре в натуральные чипсы. Варим, сушим, а потом обжариваем в масле
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Превращаем обычное пюре в натуральные чипсы. Варим, сушим, а потом обжариваем в масле

CRAZY CAKE
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

CRAZY CAKE

Как вкусно отварить КУРИНУЮ ГРУДКУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусные рецепты

Как вкусно отварить КУРИНУЮ ГРУДКУ

БЕФ БУРГИНЬОН
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

БЕФ БУРГИНЬОН

Пирожки с курицей и картошкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Пирожки с курицей и картошкой

Вареники с двойной начинкой: готовим «Неразлучники» с фаршем и помидорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Вареники с двойной начинкой: готовим «Неразлучники» с фаршем и помидорами

Сладкие крекеры к чаю. Вкусный перекус для всей семьи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Сладкие крекеры к чаю. Вкусный перекус для всей семьи

Пшенная каша с тыквой в горшочке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Пшенная каша с тыквой в горшочке

Зеленый салат с тунцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Зеленый салат с тунцом

Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в Москве выросла более, чем в 80 раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенГОЛОС НЕКРАСОВКИ

Популярность льготных электронных рецептов с QR-кодом в Москве выросла более, чем в 80 раз

Картошечка на гарнир
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Картошечка на гарнир

Грибной шашлык на мангале. Отличное блюдо для пикника, больше ничего не надо!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Грибной шашлык на мангале. Отличное блюдо для пикника, больше ничего не надо!

Суп-пюре из чечевицы с овощами и имбирем
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Суп-пюре из чечевицы с овощами и имбирем

Омлетная лепёшка с творогом и сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Омлетная лепёшка с творогом и сыром

Торт Вулкан без выпечки. Оригинальный десерт с огненной лавой из малинового джема
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Торт Вулкан без выпечки. Оригинальный десерт с огненной лавой из малинового джема

Делаем куриную грудку сочнее в два раза: покрыли йогуртом и ставим под сыром в духовку
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем куриную грудку сочнее в два раза: покрыли йогуртом и ставим под сыром в духовку

Куриные рулетики с творожной начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Куриные рулетики с творожной начинкой

Салат из свёклы Генерал. Вкусно- это не то слово!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат из свёклы Генерал. Вкусно- это не то слово!

Суп-пюре из кабачков. Незаменимое блюдо для лета, когда наступает сезон овощей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Суп-пюре из кабачков. Незаменимое блюдо для лета, когда наступает сезон овощей

Картина дня

наверх