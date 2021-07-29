Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром. Отличная закуска из сезонных овощей

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром получаются очень нежными и безумно вкусным
Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром: ингредиенты
- Морковь по-корейски — 100 гр. (сто грамм)
- Баклажан — 3 шт. (три штуки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок
- Майонез
- Зелень — небольшой пучок
- Растительное масло для жарки
- Перец и соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарежьте баклажаны пластинками, посолите и оставьте на полчаса. Затем баклажаны промойте и отожмите, благодаря чему баклажаны не будут горькими.
- Вареные куриные яйца и сыр натрите на крупной тёрке.
- Морковь по-корейски слегка укоротите.
- Теперь приготовьте начинку из корейской моркови, натёртых яиц, сыра и майонеза. По вкусу посолите, поперчите и добавьте чеснок.
- Пластинки баклажанов обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла.
- Начинку выложите с одной стороны баклажана и сверните в рулетик.
Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром получаются безумно вкусными.
Приятного аппетита!
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