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Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром. Отличная закуска из сезонных овощей

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром получаются очень нежными и безумно вкусным

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром: ингредиенты

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром

  1. Морковь по-корейски — 100 гр. (сто грамм)
  2. Баклажан — 3 шт. (три штуки)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  5. Чеснок
  6. Майонез
  7. Зелень — небольшой пучок
  8. Растительное масло для жарки
  9. Перец и соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте баклажаны пластинками, посолите и оставьте на полчаса. Затем баклажаны промойте и отожмите, благодаря чему баклажаны не будут горькими.
  • Вареные куриные яйца и сыр натрите на крупной тёрке.
  • Морковь по-корейски слегка укоротите.
  • Теперь приготовьте начинку из корейской моркови, натёртых яиц, сыра и майонеза. По вкусу посолите, поперчите и добавьте чеснок.
  • Пластинки баклажанов обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла.
  • Начинку выложите с одной стороны баклажана и сверните в рулетик.

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром получаются безумно вкусными.

Рулеты из баклажан с корейской морковью и сыром. Отличная закуска из сезонных овощей 4

Приятного аппетита!

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