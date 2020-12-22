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Закуска к мясным блюдам: быстрые маринованные баклажаны

Закуска к мясным блюдам! Пока сезон овощей еще в силе, предлагаем Вам приготовить быстрые маринованные баклажаны. Получается очень вкусная закуска к любым мясным блюдам.

Закуска к мясным блюдам: ингредиенты

  • восемьсот граммов баклажанов

Закуска к мясным блюдам

  • одна головка лука
  • три зубчика чеснока
  • шесть столовых ложек растительного масла
  • три столовые ложки яблочного уксуса (можно взять любой 6%-ый уксус)
  • столовая ложка сахарного песка
  • столовая ложка соли + соль для варки баклажанов
  • свежая зелень – по усмотрению

Закуска к мясным блюдам: как приготовить

  • Воду залить в кастрюлю, добавить немного соли и закипятить.
  • Баклажаны хорошо помыть и запустить в кастрюлю с кипятком.
  • Закрыть кастрюлю крышкой и отваривать баклажаны примерно пять минут.

Закуска к мясным блюдам

  • Отваренные баклажаны аккуратно выложить на тарелочку и оставить, чтобы они немного подостыли.
  • Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.
  • Поместить нарезанный лук в глубокую емкость.

Закуска к мясным блюдам

  • Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо к луку.
  • Добавить по столовой ложке соли и сахарного песка.
  • Влить в ту же емкость растительное масло и уксус.
  • Все хорошо перемешать и оставить минут на десять, чтобы все вкусовые оттенки и ароматы раскрылись и стали ярче.
  • У остывших баклажан срезать хвостики и очистить их от кожуры.
  • Очищенные баклажаны нарезать небольшими кубиками и поместить в глубокую миску.
  • К баклажанам отправить луковый маринад.
  • Все тщательно перемешать и в конце слегка утрамбовать ложечкой.
  • Миску покрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник.

Через шесть часов вкусная закуска будет готова.

Закуска к мясным блюдам: быстрые маринованные баклажаны

Достаньте маринованные баклажаны из холодильника, переложите в красивую салатницу. Можете их посыпать измельченной свежей зеленью.

Закусочка готовится очень быстро, получается очень вкусной. Обязательно воспользуйтесь нашим рецептом и приготовьте быстрые маринованные баклажаны.

Закуска к мясным блюдам: готова

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Приятного аппетита!

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