Закуска к мясным блюдам: быстрые маринованные баклажаны

Закуска к мясным блюдам! Пока сезон овощей еще в силе, предлагаем Вам приготовить быстрые маринованные баклажаны. Получается очень вкусная закуска к любым мясным блюдам.

Закуска к мясным блюдам: ингредиенты

восемьсот граммов баклажанов

одна головка лука

три зубчика чеснока

шесть столовых ложек растительного масла

три столовые ложки яблочного уксуса (можно взять любой 6%-ый уксус)

столовая ложка сахарного песка

столовая ложка соли + соль для варки баклажанов

свежая зелень – по усмотрению

Закуска к мясным блюдам: как приготовить

Воду залить в кастрюлю, добавить немного соли и закипятить.

Баклажаны хорошо помыть и запустить в кастрюлю с кипятком.

Закрыть кастрюлю крышкой и отваривать баклажаны примерно пять минут.

Отваренные баклажаны аккуратно выложить на тарелочку и оставить, чтобы они немного подостыли.

Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.

Поместить нарезанный лук в глубокую емкость.

Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо к луку.

Добавить по столовой ложке соли и сахарного песка.

Влить в ту же емкость растительное масло и уксус.

Все хорошо перемешать и оставить минут на десять, чтобы все вкусовые оттенки и ароматы раскрылись и стали ярче.

У остывших баклажан срезать хвостики и очистить их от кожуры.

Очищенные баклажаны нарезать небольшими кубиками и поместить в глубокую миску.

К баклажанам отправить луковый маринад.

Все тщательно перемешать и в конце слегка утрамбовать ложечкой.

Миску покрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник.

Через шесть часов вкусная закуска будет готова.

Достаньте маринованные баклажаны из холодильника, переложите в красивую салатницу. Можете их посыпать измельченной свежей зеленью.

Закусочка готовится очень быстро, получается очень вкусной. Обязательно воспользуйтесь нашим рецептом и приготовьте быстрые маринованные баклажаны.

Закуска к мясным блюдам: готова

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Приятного аппетита!