Закуска к мясным блюдам: быстрые маринованные баклажаны

Закуска к мясным блюдам! Пока сезон овощей еще в силе, предлагаем Вам приготовить быстрые маринованные баклажаны. Получается очень вкусная закуска к любым мясным блюдам.
Закуска к мясным блюдам: ингредиенты
- восемьсот граммов баклажанов
- одна головка лука
- три зубчика чеснока
- шесть столовых ложек растительного масла
- три столовые ложки яблочного уксуса (можно взять любой 6%-ый уксус)
- столовая ложка сахарного песка
- столовая ложка соли + соль для варки баклажанов
- свежая зелень – по усмотрению
Закуска к мясным блюдам: как приготовить
- Воду залить в кастрюлю, добавить немного соли и закипятить.
- Баклажаны хорошо помыть и запустить в кастрюлю с кипятком.
- Закрыть кастрюлю крышкой и отваривать баклажаны примерно пять минут.
- Отваренные баклажаны аккуратно выложить на тарелочку и оставить, чтобы они немного подостыли.
- Репчатый лук почистить и порезать полукольцами.
- Поместить нарезанный лук в глубокую емкость.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс прямо к луку.
- Добавить по столовой ложке соли и сахарного песка.
- Влить в ту же емкость растительное масло и уксус.
- Все хорошо перемешать и оставить минут на десять, чтобы все вкусовые оттенки и ароматы раскрылись и стали ярче.
- У остывших баклажан срезать хвостики и очистить их от кожуры.
- Очищенные баклажаны нарезать небольшими кубиками и поместить в глубокую миску.
- К баклажанам отправить луковый маринад.
- Все тщательно перемешать и в конце слегка утрамбовать ложечкой.
- Миску покрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник.
Через шесть часов вкусная закуска будет готова.
Достаньте маринованные баклажаны из холодильника, переложите в красивую салатницу. Можете их посыпать измельченной свежей зеленью.
Закусочка готовится очень быстро, получается очень вкусной. Обязательно воспользуйтесь нашим рецептом и приготовьте быстрые маринованные баклажаны.
Закуска к мясным блюдам: готова
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Приятного аппетита!
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