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Знаменитое польское печенье: как готовлю его я! Быстрое печенье Мазурка к чаю

Особенность печенья – это простота его готовки, самый обычный набор продуктов и превосходный результат. Когда бисквит остынет, у вас получится нежное безе с кусочками сухофруктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 3 шт;
  • сахар, 180 г;
  • мука, 160 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • ванилин;
  • орехи и сухофрукты по вкусу, по 1 стакану.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем миксером до пены и частями вводим сахар, не переставая взбивать, пока не получится густая масса.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем миксером.

Всыпаем измельченные на кусочки орехи и сухофрукты, перемешиваем.

Форму (я брала 30 на 22 см) застилаем пергаментом.

Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой по форме.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, но готовность проверяйте шпажкой.

Остывший бисквит режем порционными кусочками, можно дополнительно присыпать сахарной пудрой.

Знаменитое польское печенье: как готовлю его я! Быстрое печенье Мазурка к чаю

Можно в тесто добавить и мак, вместе с прочими добавками ли сделать только с маком. Получается тоже очень вкусно.

Знаменитое польское печенье: как готовлю его я! Быстрое печенье Мазурка к чаю

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