Знаменитое польское печенье: как готовлю его я! Быстрое печенье Мазурка к чаю

Особенность печенья – это простота его готовки, самый обычный набор продуктов и превосходный результат. Когда бисквит остынет, у вас получится нежное безе с кусочками сухофруктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- сахар, 180 г;
- мука, 160 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- ванилин;
- орехи и сухофрукты по вкусу, по 1 стакану.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем миксером до пены и частями вводим сахар, не переставая взбивать, пока не получится густая масса.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем миксером.
Всыпаем измельченные на кусочки орехи и сухофрукты, перемешиваем.
Форму (я брала 30 на 22 см) застилаем пергаментом.
Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой по форме.
Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, но готовность проверяйте шпажкой.
Остывший бисквит режем порционными кусочками, можно дополнительно присыпать сахарной пудрой.
Можно в тесто добавить и мак, вместе с прочими добавками ли сделать только с маком. Получается тоже очень вкусно.
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