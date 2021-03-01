Знаменитое польское печенье: как готовлю его я! Быстрое печенье Мазурка к чаю

Особенность печенья – это простота его готовки, самый обычный набор продуктов и превосходный результат. Когда бисквит остынет, у вас получится нежное безе с кусочками сухофруктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 180 г;

мука, 160 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

ванилин;

орехи и сухофрукты по вкусу, по 1 стакану.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем миксером до пены и частями вводим сахар, не переставая взбивать, пока не получится густая масса.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и взбиваем миксером.

Всыпаем измельченные на кусочки орехи и сухофрукты, перемешиваем.

Форму (я брала 30 на 22 см) застилаем пергаментом.

Выкладываем тесто, разравниваем лопаткой по форме.

Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, но готовность проверяйте шпажкой.

Остывший бисквит режем порционными кусочками, можно дополнительно присыпать сахарной пудрой.