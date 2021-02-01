Котлеты с тертым картофелем: простое и бюджетное блюдо с картофелем и фаршем

Котлеты с тертым картофелем – мое самое любимое блюдо. Оно бюджетное, вкусное.
Котлеты с тертым картофелем: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – фарша
- 4 (четыре) шт – картофеля
- 1 (одна) шт – лука
- 2 (две) ст. ложки – сметаны
- Соль, перец и специи по вкусу
Рецепт котлет с тертым картофелем:
- Лук измельчите при помощи блендера
- Лук и фарш перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Свежая зелень будет как раз кстати!
- Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите от сока, посолите его и поперчите. Смешайте со сметаной
- Из фарша сформируйте котлеты. Выложите их в форму для запекания. Между котлетками выложите картофель. Распределите равномерно
- Форму накройте фольгой, и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
- Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут
- К этому блюду подойдут сметанные соусы, с чесноком, горчицей, кетчупом, аджикой. Отлично подходят салаты, или запеченные овощи
Котлеты с тертым картофелем удались на славу!
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