Скатерть-Самобранка

5 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Котлеты с тертым картофелем: простое и бюджетное блюдо с картофелем и фаршем

Котлеты с тертым картофелем – мое самое любимое блюдо. Оно бюджетное, вкусное.

Котлеты с тертым картофелем: ингредиенты

Котлеты с тертым картофелем

  1. 400 (четыреста) гр – фарша
  2. 4 (четыре) шт – картофеля
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 2 (две) ст. ложки – сметаны
  5. Соль, перец и специи по вкусу

Рецепт котлет с тертым картофелем:

Котлеты с тертым картофелем

  • Лук измельчите при помощи блендера
  • Лук и фарш перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Свежая зелень будет как раз кстати!
  • Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите от сока, посолите его и поперчите. Смешайте со сметаной
  • Из фарша сформируйте котлеты. Выложите их в форму для запекания. Между котлетками выложите картофель. Распределите равномерно
  • Форму накройте фольгой, и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
  • Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут
  • К этому блюду подойдут сметанные соусы, с чесноком, горчицей, кетчупом, аджикой. Отлично подходят салаты, или запеченные овощи

Котлеты с тертым картофелем удались на славу!

Котлеты с тертым картофелем

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх