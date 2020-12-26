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Салат Генеральский: вкусный, сочный и питательный салат

Салат Генеральский получается сочным, питательным, красивым. Все ингредиенты гармонируют между собой. Мясо и овощи, что еще нужно.

Салат Генеральский: ингредиенты

Салат Генеральский

  1. 2 (две) шт – картофеля
  2. 500 (пятьсот) гр – куриного филе
  3. 1 (одна) шт – лука
  4. 1 (одна) шт – редьки
  5. 2 (две) шт – свеклы
  6. 1 (одна) шт – яблока
  7. 3 (три) шт – яиц
  8. 300 (триста) гр — майонеза
  9. 2 (две) ст. ложки —  сметаны
  10. Соль по вкусу
  11. Зеленый лук по вкусу

Салат Генеральский: рецепт

Салат Генеральский

  • Отварите филе, яйца, картофель и свеклу
  • Солю все при варке. Поэтому потом не солю салат. А вы пробуйте по вкусу
  • Выкладываем слоями. Первый слой идет картофель. Его натираем на крупной терке. И смазываем майонезом
  • 2 слой тертая на терке редька, смажьте слой сметаной. Она смягчит горчинку
  • 3 слой тертая на крупной терке морковь, затем смазываем майонезом
  • 4 слой мелко нарезанное куриное филе, также смажем майонезом
  • 5 слой мелко нарезанный лук, затем майонез
  • 6 слой тертое яблоко, также смазываем майонезом
  • 7 слой тертые яйца. Немного оставьте на украшение. Также смажем майонезом
  • 8 слой натертая свекла. Промазать майонезом. Украшаем по желанию. Я украсила тертым желтком. Посередине белком. Можно сделать цветок из моркови свежей

Салат Генеральский готов!

Салат Генеральский

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