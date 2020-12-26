Салат Генеральский: вкусный, сочный и питательный салат

Салат Генеральский получается сочным, питательным, красивым. Все ингредиенты гармонируют между собой. Мясо и овощи, что еще нужно.

Салат Генеральский: ингредиенты

2 (две) шт – картофеля 500 (пятьсот) гр – куриного филе 1 (одна) шт – лука 1 (одна) шт – редьки 2 (две) шт – свеклы 1 (одна) шт – яблока 3 (три) шт – яиц 300 (триста) гр — майонеза 2 (две) ст. ложки — сметаны Соль по вкусу Зеленый лук по вкусу

Салат Генеральский: рецепт

Отварите филе, яйца, картофель и свеклу

Солю все при варке. Поэтому потом не солю салат. А вы пробуйте по вкусу

Выкладываем слоями. Первый слой идет картофель. Его натираем на крупной терке. И смазываем майонезом

2 слой тертая на терке редька, смажьте слой сметаной. Она смягчит горчинку

3 слой тертая на крупной терке морковь, затем смазываем майонезом

4 слой мелко нарезанное куриное филе, также смажем майонезом

5 слой мелко нарезанный лук, затем майонез

6 слой тертое яблоко, также смазываем майонезом

7 слой тертые яйца. Немного оставьте на украшение. Также смажем майонезом

8 слой натертая свекла. Промазать майонезом. Украшаем по желанию. Я украсила тертым желтком. Посередине белком. Можно сделать цветок из моркови свежей

Салат Генеральский готов!