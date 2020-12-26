Салат Генеральский: вкусный, сочный и питательный салат

Салат Генеральский получается сочным, питательным, красивым. Все ингредиенты гармонируют между собой. Мясо и овощи, что еще нужно.
Салат Генеральский: ингредиенты
- 2 (две) шт – картофеля
- 500 (пятьсот) гр – куриного филе
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – редьки
- 2 (две) шт – свеклы
- 1 (одна) шт – яблока
- 3 (три) шт – яиц
- 300 (триста) гр — майонеза
- 2 (две) ст. ложки — сметаны
- Соль по вкусу
- Зеленый лук по вкусу
Салат Генеральский: рецепт
- Отварите филе, яйца, картофель и свеклу
- Солю все при варке. Поэтому потом не солю салат. А вы пробуйте по вкусу
- Выкладываем слоями. Первый слой идет картофель. Его натираем на крупной терке. И смазываем майонезом
- 2 слой тертая на терке редька, смажьте слой сметаной. Она смягчит горчинку
- 3 слой тертая на крупной терке морковь, затем смазываем майонезом
- 4 слой мелко нарезанное куриное филе, также смажем майонезом
- 5 слой мелко нарезанный лук, затем майонез
- 6 слой тертое яблоко, также смазываем майонезом
- 7 слой тертые яйца. Немного оставьте на украшение. Также смажем майонезом
- 8 слой натертая свекла. Промазать майонезом. Украшаем по желанию. Я украсила тертым желтком. Посередине белком. Можно сделать цветок из моркови свежей
Салат Генеральский готов!
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