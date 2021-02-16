Сочные беляши с мясом. Простой рецепт, проверенный годами

Я люблю этот рецепт за простоту готовки и самый обычный набор продуктов, который нужен для блюда. Фарш вы можете использовать любой, хоть просто свиной, хоть ассорти – здесь уже по вашему вкусу.

Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и вода по 250 мл;

мука, 750 г;

дрожжи сухие 8 г;

сахар 1 ст.л;

соль, 1.5 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш свиной, 400 г;

лук, 300 г;

соль, перец, специи, зелень;

чеснок по вкусу;

масло растительное, 30 мл.

Процесс приготовления

Вода и молоко должны быть теплыми, смешиваем.

Всыпаем сахар и соль, перемешиваем.

Добавляем просеянную муку, смешанную с сухими дрожжами. Вымешиваем тесто.

Вливаем растительное масло и вымешиваем далее.

Накрываем полотенцем и ставим в теплом месте на 1 час.

Лук измельчаем при помощи блендера, смешиваем с фаршем, солью, перцем и специями, по вкусу можно добавить и рубленую зелень.

Поливаем стол растительным маслом, выкладываем тесто и обминаем его.

Делите тесто на порционные кусочки, скатываем шарики.

Каждый шарик раскатываем в лепешку, выкладываем начинку и защипываем края, формируя беляш.

Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон на небольшом огне, чтобы они хорошо пропеклись.

Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо.