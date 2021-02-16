Сочные беляши с мясом. Простой рецепт, проверенный годами

Я люблю этот рецепт за простоту готовки и самый обычный набор продуктов, который нужен для блюда. Фарш вы можете использовать любой, хоть просто свиной, хоть ассорти – здесь уже по вашему вкусу.
Для приготовления теста вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко и вода по 250 мл;
- мука, 750 г;
- дрожжи сухие 8 г;
- сахар 1 ст.л;
- соль, 1.5 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш свиной, 400 г;
- лук, 300 г;
- соль, перец, специи, зелень;
- чеснок по вкусу;
- масло растительное, 30 мл.
Процесс приготовления
Вода и молоко должны быть теплыми, смешиваем.
Всыпаем сахар и соль, перемешиваем.
Добавляем просеянную муку, смешанную с сухими дрожжами. Вымешиваем тесто.
Вливаем растительное масло и вымешиваем далее.
Накрываем полотенцем и ставим в теплом месте на 1 час.
Лук измельчаем при помощи блендера, смешиваем с фаршем, солью, перцем и специями, по вкусу можно добавить и рубленую зелень.
Поливаем стол растительным маслом, выкладываем тесто и обминаем его.
Делите тесто на порционные кусочки, скатываем шарики.
Каждый шарик раскатываем в лепешку, выкладываем начинку и защипываем края, формируя беляш.
Обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон на небольшом огне, чтобы они хорошо пропеклись.
Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо.
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