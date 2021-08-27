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Торт Эстерхази. Нежное лакомство со вкусом миндаля

Торт Эстерхази получается невероятно красивым и безумно вкусным. Такое лакомство долго не задержится на столе.

Торт Эстерхази: ингредиенты

Торт Эстерхази

Коржи

  1. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  3. Очищенные грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
  4. Белки — 8 шт. (восемь штук)
  5. Ванилин или корицу — по желанию

Крем.

  1. Молоко — 0,5 ст. (половина стакана)
  2. Масло сливочное — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сахар — 0,75 ст. (семьсот пятьдесят грамм)
  4. Абрикосовый джем — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Сгущёнка — 0, 25 ст. (четверть стакана)
  6. Желтки — 4 шт. (четыре штуки)
  7. Ванилин — 3 ч. л (три чайные ложки)
  8. Кокосовое молоко — 0,5 ст. (половина стакана)

Глазурь:

  • Белый  шоколад — 200 гр. (двести грамм)
  • Сливки 33% — 2 ст. л (две столовые ложи
  • Миндальная стружка

Рецепт приготовления:

  • Приготовьте тесто, для этого белки  взбейте в пену, постепенно добавляя сахар.
  • Размельчите орехи в муку и добавьте к белкам. Из пергамента с помощью формы для выпечки вырежьте 6 шаблонов для шести коржей.
  • Выложите тесто ровным слоем на пергамент так, чтобы его хватило для каждого коржа.
  • Запекайте в разогретой до 140-150 градусов духовке 20 минут.
  • Обычное молоко смешайте с кокосовым при помощи миксера, для получения однородной массы.
  • Отделите 1/3 часть и поочерёдно взбейте с сахаром, желтками и ванилином до однородности.
  • Остальное молоко доведите до кипения, добавьте молочно-желтковую смесь, постоянно помешивая. Ещё раз доведите до кипения, снимите с огня и остудите.
  • В остывший крем добавьте сливочное масло, взбитое со сгущенкой, все тщательно взбейте. Добавьте при желании ликер или водку. Крем охладите.
  • Соберите торт. 5 коржей помажьте кремом, а на шестой сверху нанесите тонкий ровный слой джема.
  • Растопленным на водяной бане белым шоколадом со сливками покройте торт сверху и с боков. Слегка охладите торт, чтобы шоколад немного загустел.
  • Теперь черный шоколад растопите на водяной бане с добавлением сливок. Выложите в кондитерский мешочек и нарисуйте им на верхней части торта узор в виде спирали.
  • Затем зубочисткой или острием ножа сделайте из центра торта к краям 8 лучей. Затем наоборот, сделайте от краев к центру еще 8 лучей. Получились характерные перышки.
  • Бока торта хорошенько посыпьте миндальными хлопьями. Торт поставьте на 12 часов в холодильник для пропитки.

Торт Эстерхази готов.

Торт Эстерхази. Нежное лакомство со вкусом миндаля 2

Приятного аппетита!

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