Торт Эстерхази. Нежное лакомство со вкусом миндаля

Торт Эстерхази получается невероятно красивым и безумно вкусным. Такое лакомство долго не задержится на столе.
Торт Эстерхази: ингредиенты
Коржи
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Очищенные грецкие орехи — 200 гр. (двести грамм)
- Белки — 8 шт. (восемь штук)
- Ванилин или корицу — по желанию
Крем.
- Молоко — 0,5 ст. (половина стакана)
- Масло сливочное — 300 гр. (триста грамм)
- Сахар — 0,75 ст. (семьсот пятьдесят грамм)
- Абрикосовый джем — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сгущёнка — 0, 25 ст. (четверть стакана)
- Желтки — 4 шт. (четыре штуки)
- Ванилин — 3 ч. л (три чайные ложки)
- Кокосовое молоко — 0,5 ст. (половина стакана)
Глазурь:
- Белый шоколад — 200 гр. (двести грамм)
- Сливки 33% — 2 ст. л (две столовые ложи
- Миндальная стружка
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто, для этого белки взбейте в пену, постепенно добавляя сахар.
- Размельчите орехи в муку и добавьте к белкам. Из пергамента с помощью формы для выпечки вырежьте 6 шаблонов для шести коржей.
- Выложите тесто ровным слоем на пергамент так, чтобы его хватило для каждого коржа.
- Запекайте в разогретой до 140-150 градусов духовке 20 минут.
- Обычное молоко смешайте с кокосовым при помощи миксера, для получения однородной массы.
- Отделите 1/3 часть и поочерёдно взбейте с сахаром, желтками и ванилином до однородности.
- Остальное молоко доведите до кипения, добавьте молочно-желтковую смесь, постоянно помешивая. Ещё раз доведите до кипения, снимите с огня и остудите.
- В остывший крем добавьте сливочное масло, взбитое со сгущенкой, все тщательно взбейте. Добавьте при желании ликер или водку. Крем охладите.
- Соберите торт. 5 коржей помажьте кремом, а на шестой сверху нанесите тонкий ровный слой джема.
- Растопленным на водяной бане белым шоколадом со сливками покройте торт сверху и с боков. Слегка охладите торт, чтобы шоколад немного загустел.
- Теперь черный шоколад растопите на водяной бане с добавлением сливок. Выложите в кондитерский мешочек и нарисуйте им на верхней части торта узор в виде спирали.
- Затем зубочисткой или острием ножа сделайте из центра торта к краям 8 лучей. Затем наоборот, сделайте от краев к центру еще 8 лучей. Получились характерные перышки.
- Бока торта хорошенько посыпьте миндальными хлопьями. Торт поставьте на 12 часов в холодильник для пропитки.
Торт Эстерхази готов.
Приятного аппетита!
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