Суп из перловой крупы по-польски. Ароматное первое блюдо для всей семьи

Суп из перловой крупы по-польски — сытный и вкусный обед для всей семьи.
Суп из перловой крупы по-польски: ингредиенты
- Курица — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Перловка- 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Картошка- 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 2,7 л (два литра семьсот миллилитров)
- Перец чёрный — 4 г. (четыре горошины)
- Перец душистый — 4 г. (четыре горошины)
- Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
- Петрушка — один пучок
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Корень сельдерея — 400 гр. (четыреста грамм)
Пошаговое приготовление:
- Сперва подготовьте овощи: нарежьте картошку кубиками, морковку натрите на тёрке, корень сельдерея разрежьте на четыре части.
- Промойте перловку , пока вода не станет прозрачной.
- Разрежьте лук на две части и обжарьте на сковороде без масла. Залейте курицу водой и доведите до кипения. Варите на сильном огне две минуты, затем воду слейте, а курицу промойте.
- Теперь сварите первый бульон из курицы: курицу опустите в холодную воду, поставьте на огонь и дайте закипеть. Через пару минут воду слейте, а курицу промойте.
- Теперь очередь второго бульона, который будет основой нашего супа: снова залейте курицу холодной водой, поставьте на огонь и дайте закипеть. Снимите пенку, лук и лавровый лист удалите.
- В бульон отправьте горошки перца обоих видов, сельдерей, лавровый лист, перловку и солим. Варите в течение получаса на самом маленьком огне.
- Через 30 минут половинки луковицы и лавровый лист выбросите, курицу выньте из бульона и отделите от костей.
- Выньте сельдерей и также нарежьте кубиками.
- Нарезанный корень, картошку, морковку и мясо отправьте в бульон. После того, как суп закипит, готовьте его ещё 15 минут под накрытой крышкой.
- В самом конце всыпьте нарезанную петрушку и снимите с огня.
Суп из перловой крупы по-польски — очень вкусно и просто.
Приятного аппетита!
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