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Суп из перловой крупы по-польски. Ароматное первое блюдо для всей семьи

Суп из перловой крупы по-польски — сытный и вкусный обед для всей семьи.

Суп из перловой крупы по-польски: ингредиенты

Суп из перловой крупы по-польски

  1. Курица — 0,5 кг. (пол килограмма)
  2. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  3. Перловка- 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Картошка- 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Вода — 2,7 л (два литра семьсот миллилитров)
  7. Перец чёрный — 4 г. (четыре горошины)
  8. Перец душистый — 4 г. (четыре горошины)
  9. Лист лавровый — 2 шт. (две штуки)
  10. Петрушка — один пучок
  11. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  12. Корень сельдерея — 400 гр. (четыреста грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Сперва подготовьте овощи: нарежьте картошку кубиками, морковку натрите на тёрке, корень сельдерея разрежьте на четыре части.
  • Промойте перловку , пока вода не станет прозрачной.
  • Разрежьте лук на две части и обжарьте на сковороде без масла. Залейте курицу водой и доведите до кипения. Варите на сильном огне две минуты, затем воду слейте, а курицу промойте.
  • Теперь сварите первый бульон из курицы: курицу опустите в холодную воду, поставьте на огонь и дайте закипеть. Через пару минут воду слейте, а курицу промойте.
  • Теперь очередь второго бульона, который будет основой нашего супа: снова залейте курицу холодной водой, поставьте на огонь и дайте закипеть.
    Снимите пенку, лук и лавровый лист удалите.
  • В бульон отправьте горошки перца обоих видов, сельдерей, лавровый лист, перловку и солим. Варите в течение получаса на самом маленьком огне.
  • Через 30 минут половинки луковицы и лавровый лист выбросите, курицу выньте из бульона и отделите от костей.
  • Выньте сельдерей и также нарежьте кубиками.
  • Нарезанный корень, картошку, морковку и мясо отправьте в бульон. После того, как суп закипит, готовьте его ещё 15 минут под накрытой крышкой.
  • В самом конце всыпьте нарезанную петрушку и снимите с огня.

Суп из перловой крупы по-польски — очень вкусно и просто.

Суп из перловой крупы по-польски. Ароматное первое блюдо для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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