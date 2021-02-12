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Нежное пирожное: один из самых любимых рецептов

Нежное пирожное! Сегодня у нас Нежное пирожное — один из самых любимых рецептов

Нежное пирожное: История сахара

В наши дни в любом продуктовом магазине можно найти сахарный песок. Поэтому человеку двадцатого века трудно вообразить, что несколько столетий тому назад сахар считался не иначе как признаком богатства. В Англии полкилограмма сахара стоили 40 фунтов стерлингов.

Сахар получил распространение лишь в Средневековье, и то был он доступен только самым богатым и знатным господам. Однако не многие знают, что сахар впервые обнаружили персидские солдаты ещё в шестом веке до нашей эры. Они прозвали его мёдом без пчёл.

Нежное пирожное: ингредиенты

  • Четыреста граммов муки
  • Три столовые ложки манной крупы
  • Двести граммов масла сливочного
  • Двести миллилитров сметаны
  • Половина столовой ложки соды
  • Сто граммов творога домашнего
  • Сто пятьдесят граммов сахара
  • Ванилин
  • Кардамон
  • Сто двадцать граммов орехов
  • Шестьдесят граммов сахарной пудры

Нежное пирожное: как готовить

  • Начинаем с теста. В сито насыпаем муку. Добавляем щепотку соли и примерно одну чайную ложку без верха соды. Просеиваем на чистый стол.

Нежное пирожное

  • В центр выкладываем кусок масла. Покрываем мукой. Режем ножом. Опять покрываем мукой. Повторяем эти действия, пока не получим маслянистую крошку.
  • Теперь переминаем пальчиками. Передаём тесту свою добрую энергию.
  • Теперь надо добавить сметану. Замешиваем тесто. Кстати это тесто нельзя долго замешивать, иначе масло растает и ничего не выйдет.
  • И так немного переминаем тесто, собираем его и отправляем в холодильник на сорок минут.
  • Для начинки берём орешки. Измельчаем либо ножиком, либо блендером.
  • Блендером взбиваем творог. Желательно брать домашний творог.

Нежное пирожное

  • Смешиваем творог с орешками и добавляем сахарный песок. Приправляем ванилином.
  • Добавляем две-три столовые ложки манной крупы.
  • Берём кардамон. Перетираем в ступке и удаляем кожицу. Добавляем в ступку немного сахара, чтобы легче было перетирать. Превращаем кардамон в мелкий порошок и добавляем к начинке.
  • Начинку хорошо перемешиваем. Начинка становится мягче и нежнее.
  • Через сорок минут вернёмся к тесту. Включаем духовку на сто восемьдесят градусов. Тесто делим на две части. Стол посыпаем мукой. Посыпаем мукой также скалку. Раскрываем тесто ладошками, затем раскатываем скалкой. Распрямляем тесто.
  • Начинку делим на две части. Половину выкладываем на тесто и распределяем равномерно, оставляя по краям свободное место. Заворачиваем тугой рулетик. Прижимаем и нарезаем. Раскладываем на противень.
  • Отправляем в духовку на двадцать пять минут.
  • Достаём пирожные. Остужаем примерно двадцать минут и посыпаем сахарной пудрой.
  • Точно таким же образом выпекаем вторую порцию.

Нежное пирожное: готово

Сладкого Вам чаепития!

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