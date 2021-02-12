Нежное пирожное! Сегодня у нас Нежное пирожное — один из самых любимых рецептов
Нежное пирожное: История сахара
В наши дни в любом продуктовом магазине можно найти сахарный песок. Поэтому человеку двадцатого века трудно вообразить, что несколько столетий тому назад сахар считался не иначе как признаком богатства. В Англии полкилограмма сахара стоили 40 фунтов стерлингов.
Сахар получил распространение лишь в Средневековье, и то был он доступен только самым богатым и знатным господам. Однако не многие знают, что сахар впервые обнаружили персидские солдаты ещё в шестом веке до нашей эры. Они прозвали его мёдом без пчёл.
Нежное пирожное: ингредиенты
- Четыреста граммов муки
- Три столовые ложки манной крупы
- Двести граммов масла сливочного
- Двести миллилитров сметаны
- Половина столовой ложки соды
- Сто граммов творога домашнего
- Сто пятьдесят граммов сахара
- Ванилин
- Кардамон
- Сто двадцать граммов орехов
- Шестьдесят граммов сахарной пудры
Нежное пирожное: как готовить
- Начинаем с теста. В сито насыпаем муку. Добавляем щепотку соли и примерно одну чайную ложку без верха соды. Просеиваем на чистый стол.
- В центр выкладываем кусок масла. Покрываем мукой. Режем ножом. Опять покрываем мукой. Повторяем эти действия, пока не получим маслянистую крошку.
- Теперь переминаем пальчиками. Передаём тесту свою добрую энергию.
- Теперь надо добавить сметану. Замешиваем тесто. Кстати это тесто нельзя долго замешивать, иначе масло растает и ничего не выйдет.
- И так немного переминаем тесто, собираем его и отправляем в холодильник на сорок минут.
- Для начинки берём орешки. Измельчаем либо ножиком, либо блендером.
- Блендером взбиваем творог. Желательно брать домашний творог.
- Смешиваем творог с орешками и добавляем сахарный песок. Приправляем ванилином.
- Добавляем две-три столовые ложки манной крупы.
- Берём кардамон. Перетираем в ступке и удаляем кожицу. Добавляем в ступку немного сахара, чтобы легче было перетирать. Превращаем кардамон в мелкий порошок и добавляем к начинке.
- Начинку хорошо перемешиваем. Начинка становится мягче и нежнее.
- Через сорок минут вернёмся к тесту. Включаем духовку на сто восемьдесят градусов. Тесто делим на две части. Стол посыпаем мукой. Посыпаем мукой также скалку. Раскрываем тесто ладошками, затем раскатываем скалкой. Распрямляем тесто.
- Начинку делим на две части. Половину выкладываем на тесто и распределяем равномерно, оставляя по краям свободное место. Заворачиваем тугой рулетик. Прижимаем и нарезаем. Раскладываем на противень.
- Отправляем в духовку на двадцать пять минут.
- Достаём пирожные. Остужаем примерно двадцать минут и посыпаем сахарной пудрой.
- Точно таким же образом выпекаем вторую порцию.
Нежное пирожное: готово
Сладкого Вам чаепития!
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