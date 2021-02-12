Нежное пирожное! Сегодня у нас Нежное пирожное — один из самых любимых рецептов

Нежное пирожное: История сахара

В наши дни в любом продуктовом магазине можно найти сахарный песок. Поэтому человеку двадцатого века трудно вообразить, что несколько столетий тому назад сахар считался не иначе как признаком богатства. В Англии полкилограмма сахара стоили 40 фунтов стерлингов.

Сахар получил распространение лишь в Средневековье, и то был он доступен только самым богатым и знатным господам. Однако не многие знают, что сахар впервые обнаружили персидские солдаты ещё в шестом веке до нашей эры. Они прозвали его мёдом без пчёл.

Нежное пирожное: ингредиенты

Четыреста граммов муки

Три столовые ложки манной крупы

Двести граммов масла сливочного

Двести миллилитров сметаны

Половина столовой ложки соды

Сто граммов творога домашнего

Сто пятьдесят граммов сахара

Ванилин

Кардамон

Сто двадцать граммов орехов

Шестьдесят граммов сахарной пудры

Нежное пирожное: как готовить

Начинаем с теста. В сито насыпаем муку. Добавляем щепотку соли и примерно одну чайную ложку без верха соды. Просеиваем на чистый стол.

В центр выкладываем кусок масла. Покрываем мукой. Режем ножом. Опять покрываем мукой. Повторяем эти действия, пока не получим маслянистую крошку.

Теперь переминаем пальчиками. Передаём тесту свою добрую энергию.

Теперь надо добавить сметану. Замешиваем тесто. Кстати это тесто нельзя долго замешивать, иначе масло растает и ничего не выйдет.

И так немного переминаем тесто, собираем его и отправляем в холодильник на сорок минут.

Для начинки берём орешки. Измельчаем либо ножиком, либо блендером.

Блендером взбиваем творог. Желательно брать домашний творог.

Смешиваем творог с орешками и добавляем сахарный песок. Приправляем ванилином.

Добавляем две-три столовые ложки манной крупы.

Берём кардамон. Перетираем в ступке и удаляем кожицу. Добавляем в ступку немного сахара, чтобы легче было перетирать. Превращаем кардамон в мелкий порошок и добавляем к начинке.

Начинку хорошо перемешиваем. Начинка становится мягче и нежнее.

Через сорок минут вернёмся к тесту. Включаем духовку на сто восемьдесят градусов. Тесто делим на две части. Стол посыпаем мукой. Посыпаем мукой также скалку. Раскрываем тесто ладошками, затем раскатываем скалкой. Распрямляем тесто.

Начинку делим на две части. Половину выкладываем на тесто и распределяем равномерно, оставляя по краям свободное место. Заворачиваем тугой рулетик. Прижимаем и нарезаем. Раскладываем на противень.

Отправляем в духовку на двадцать пять минут.

Достаём пирожные. Остужаем примерно двадцать минут и посыпаем сахарной пудрой.

Точно таким же образом выпекаем вторую порцию.

Нежное пирожное: готово

Сладкого Вам чаепития!